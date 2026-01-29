Felipe Luís vê Flamengo dominante, mas lamenta erros decisivos na estreia do Brasileiro

Técnico destaca bom primeiro tempo, mas reconhece falhas após o gol e pede correções rápidas para a sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

O Flamengo perdeu de virada na estreia do Campeonato Brasileiro, mas a atuação inicial da equipe foi vista com bons olhos pelo técnico Felipe Luís. Após o revés diante do São Paulo, o treinador rubro-negro analisou o desempenho do time, reconheceu erros pontuais e afirmou que o resultado passou mais por detalhes do que por falta de produção ofensiva. Logo na primeira avaliação, o comandante destacou o controle exercido pelo Flamengo na etapa inicial. Segundo ele, a equipe conseguiu pressionar a saída de bola adversária e criou situações claras, embora não tenha transformado o volume em vantagem no placar.

“O primeiro tempo foi bom. Conseguimos pressionar um time muito difícil de ser pressionado, com jogadores de muita qualidade no meio-campo. Recuperamos a bola a todo momento, propusemos o jogo e criamos várias situações de gol. Isso não se traduziu no placar, mas se traduziu em chances e em sensação constante de perigo”, explicou Felipe Luís.

Queda de sincronia após o gol No entanto, apesar do bom momento inicial, o cenário mudou após o Flamengo abrir o placar na segunda etapa. De acordo com o treinador, a equipe perdeu organização justamente quando precisava controlar melhor o jogo.

“Depois que fizemos o gol, senti que cometemos erros que normalmente não cometemos. Concedemos espaços a mais, o time perdeu a sincronia na pressão e nessa alternância entre bloco médio e pressão alta. A partir daí, o São Paulo conseguiu empatar e, logo depois, virar”, avaliou. Ainda assim, Felipe Luís fez questão de reconhecer o mérito do adversário, que soube se adaptar ao que o Flamengo vinha apresentando em campo. “O adversário também joga. Eles se adaptaram ao que estávamos fazendo, ajustaram o posicionamento e conseguiram vencer o jogo”, disse para lembrar que o time enquanto o time esteve concentrado, dominamos o encontro”, completou.

Expulsão de Jorginho gera indignação no elenco Outro ponto abordado pelo técnico foi a polêmica de arbitragem no fim da partida, que terminou com jogadores do Flamengo expulsos após o apito final. Embora evite usar o tema como justificativa, Felipe Luís admitiu que o clima de indignação pesou. Questionado sobre o número de gols sofridos no início da temporada, Felipe Luís preferiu contextualizar os dados, mas admitiu que o momento exige atenção redobrada, especialmente em jogos decisivos. “Foram quatro gols com o elenco principal, mas é claro que é um dado que precisamos observar. O time defende bem na maior parte do jogo, porém em determinados momentos o adversário consegue volume e acaba transformando isso em gol”, analisou. Por fim, o técnico reforçou seu método de trabalho e destacou a importância da análise detalhada para corrigir falhas.