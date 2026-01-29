Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Felipe Luís vê Flamengo dominante, mas lamenta erros decisivos na estreia do Brasileiro

Técnico destaca bom primeiro tempo, mas reconhece falhas após o gol e pede correções rápidas para a sequência da temporada
O Flamengo perdeu de virada na estreia do Campeonato Brasileiro, mas a atuação inicial da equipe foi vista com bons olhos pelo técnico Felipe Luís. Após o revés diante do São Paulo, o treinador rubro-negro analisou o desempenho do time, reconheceu erros pontuais e afirmou que o resultado passou mais por detalhes do que por falta de produção ofensiva.

Logo na primeira avaliação, o comandante destacou o controle exercido pelo Flamengo na etapa inicial. Segundo ele, a equipe conseguiu pressionar a saída de bola adversária e criou situações claras, embora não tenha transformado o volume em vantagem no placar.

“O primeiro tempo foi bom. Conseguimos pressionar um time muito difícil de ser pressionado, com jogadores de muita qualidade no meio-campo. Recuperamos a bola a todo momento, propusemos o jogo e criamos várias situações de gol. Isso não se traduziu no placar, mas se traduziu em chances e em sensação constante de perigo”, explicou Felipe Luís.

Queda de sincronia após o gol

No entanto, apesar do bom momento inicial, o cenário mudou após o Flamengo abrir o placar na segunda etapa. De acordo com o treinador, a equipe perdeu organização justamente quando precisava controlar melhor o jogo.
“Depois que fizemos o gol, senti que cometemos erros que normalmente não cometemos. Concedemos espaços a mais, o time perdeu a sincronia na pressão e nessa alternância entre bloco médio e pressão alta. A partir daí, o São Paulo conseguiu empatar e, logo depois, virar”, avaliou.

Ainda assim, Felipe Luís fez questão de reconhecer o mérito do adversário, que soube se adaptar ao que o Flamengo vinha apresentando em campo.

“O adversário também joga. Eles se adaptaram ao que estávamos fazendo, ajustaram o posicionamento e conseguiram vencer o jogo”, disse para lembrar que o time  enquanto o time esteve concentrado, dominamos o encontro”, completou.

Expulsão de Jorginho gera indignação no elenco

Outro ponto abordado pelo técnico foi a polêmica de arbitragem no fim da partida, que terminou com jogadores do Flamengo expulsos após o apito final. Embora evite usar o tema como justificativa, Felipe Luís admitiu que o clima de indignação pesou. Questionado sobre o número de gols sofridos no início da temporada, Felipe Luís preferiu contextualizar os dados, mas admitiu que o momento exige atenção redobrada, especialmente em jogos decisivos.

“Foram quatro gols com o elenco principal, mas é claro que é um dado que precisamos observar. O time defende bem na maior parte do jogo, porém em determinados momentos o adversário consegue volume e acaba transformando isso em gol”, analisou.

Por fim, o técnico reforçou seu método de trabalho e destacou a importância da análise detalhada para corrigir falhas.

“Eu gosto de analisar friamente tudo o que aconteceu, não só os gols, mas os erros ao longo do jogo. Todo time comete erros. O nosso trabalho é identificar, treinar e corrigir para evoluir rapidamente”, concluiu.

