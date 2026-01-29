Desempenho de 2025 permite TNT Sports feitos inéditos em produção no digital

Segundo estudo da plataforma Rival IQ, nenhum concorrente da TNT Sports no ramo de esportes apresenta rendimento melhor em comparação no mesmo período. Ao analisar os critérios de engajamento e visualizações de vídeo, o projeto esportivo ficou na primeira colocação de quatro redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e X.

Os resultados de 2025 foram históricos para a TNT Sports em sua atuação na produção de conteúdo no ramo digital. O grupo de comunicação também reforçou a sua liderança no quesito engajamento em diversas redes sociais. Levando em consideração os perfis da empresa no Facebook, Instagram, TikTok, Threads, X e Youtube, superam a marca de 86 milhões de seguidores. No ano passado, a empresa acumulou 115 bilhões de impressões, 43 bilhões de visualizações em vídeos e 4,6 bilhões de interações durante 2025.

No Instagram, houve a identificação de 4 bilhões de interações e 32,4 bilhões de visualizações de vídeos. Inclusive, o planejamento para produção de conteúdo da TNT Sports se apoia na cobertura e repercussão de torneios nacionais e internacionais de grande impacto. O veículo privilegia campeonatos que tem os direitos de transmissão, como o Campeonato Paulista e a Liga dos Campeões.

Foco da TNT Sports em 2026

Em seu cronograma, aliás, há a orientação para a criação de conteúdos específicos a depender da rede social. Além de modelos modificáveis com base no aspecto individual e o estilo de consumo de cada plataforma. No seu canal de Youtube, a TNT Sports já superou os 12 milhões de inscritos.

Além disso, em sua grade de programação semanal, há atrações com renome. Alguns exemplos são a Live do André Henning, De Placa, Melhor Futebol do Mundo, Mano a Mano, De Zero a Dez e Fanáticos. O veículo aproveitou a plataforma de vídeo do Google para exibir ao vivo premiações do esporte como o “Fifa The Best” e a “Bola de Ouro”. Em 2026, a prioridade da emissora é ampliar ainda mais a sua área de atuação no ambiente digital e a progressão de outras propostas, algumas delas com a instauração de parcerias.