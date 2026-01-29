Arbeloa é contestado no Real Madrid, e substituto pode vir da Premier League

Diretoria analisa mudança no comando após resultados fracos, e técnico que se destaca na Inglaterra aparece como opção para a próxima temporada

Xabi Alonso teve uma passagem curta pelo comando do Real Madrid, ficando no cargo por pouco mais de seis meses. Para a sequência da temporada, Florentino Pérez apostou em Álvaro Arbeloa como técnico interino, mas os resultados não agradaram. O time foi eliminado da Copa do Rei por um adversário de divisões inferiores e, na Champions, perdeu para o Benfica por 4 a 2, em Lisboa, ficando fora da zona de classificação direta para as oitavas e terá que passar pelos playoffs.

Com o fim da temporada se aproximando, a diretoria do Real Madrid avalia alternativas para o comando técnico. Nos últimos dias, o nome de Unai Emery, atualmente no Aston Villa, passou a ganhar força nos bastidores. Segundo informações da ‘Radio Marca’ e da ‘Sky Sport’, o treinador espanhol aparece na lista de possíveis candidatos do clube.

Durante meses, Jürgen Klopp apareceu como o nome dos sonhos para assumir o Real, mas agora Emery surge como uma opção concreta, impulsionado pelo ótimo trabalho que vem realizando na Inglaterra. O Aston Villa tem sido um dos protagonistas da Premier League, disputando o topo da tabela com Arsenal e Manchester City, além de fazer uma campanha sólida na Liga Europa, onde aparece entre os favoritos ao título.

Unai Emery já esteve no radar do Real Madrid

Além disso, o clube merengue já teria procurado Unai Emery. Dono de quatro títulos da Liga Europa — três com o Sevilla e um com o Villarreal —, o treinador tem contrato com o Aston Villa até o meio de 2029. Ainda assim, uma proposta do clube espanhol seria difícil de recusar e poderia antecipar sua saída de Birmingham.

Ao longo da carreira, Emery já comandou clubes como Lorca Deportiva, Almería, Valencia, Spartak Moscou, Sevilla, PSG, Arsenal e Villarreal. Em 2024, ele também levou o Aston Villa às quartas de final da Champions, reforçando ainda mais seu prestígio no futebol europeu.