Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arbeloa é contestado no Real Madrid, e substituto pode vir da Premier League

Arbeloa é contestado no Real Madrid, e substituto pode vir da Premier League

Diretoria analisa mudança no comando após resultados fracos, e técnico que se destaca na Inglaterra aparece como opção para a próxima temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Xabi Alonso teve uma passagem curta pelo comando do Real Madrid, ficando no cargo por pouco mais de seis meses. Para a sequência da temporada, Florentino Pérez apostou em Álvaro Arbeloa como técnico interino, mas os resultados não agradaram. O time foi eliminado da Copa do Rei por um adversário de divisões inferiores e, na Champions, perdeu para o Benfica por 4 a 2, em Lisboa, ficando fora da zona de classificação direta para as oitavas e terá que passar pelos playoffs.

LEIA MAIS: Benzema fica fora de jogo do Al-Ittihad em meio a impasse contratual

Com o fim da temporada se aproximando, a diretoria do Real Madrid avalia alternativas para o comando técnico. Nos últimos dias, o nome de Unai Emery, atualmente no Aston Villa, passou a ganhar força nos bastidores. Segundo informações da ‘Radio Marca’ e da ‘Sky Sport’, o treinador espanhol aparece na lista de possíveis candidatos do clube.

Durante meses, Jürgen Klopp apareceu como o nome dos sonhos para assumir o Real, mas agora Emery surge como uma opção concreta, impulsionado pelo ótimo trabalho que vem realizando na Inglaterra. O Aston Villa tem sido um dos protagonistas da Premier League, disputando o topo da tabela com Arsenal e Manchester City, além de fazer uma campanha sólida na Liga Europa, onde aparece entre os favoritos ao título.

Unai Emery já esteve no radar do Real Madrid

Além disso, o clube merengue já teria procurado Unai Emery. Dono de quatro títulos da Liga Europa — três com o Sevilla e um com o Villarreal —, o treinador tem contrato com o Aston Villa até o meio de 2029. Ainda assim, uma proposta do clube espanhol seria difícil de recusar e poderia antecipar sua saída de Birmingham.

Ao longo da carreira, Emery já comandou clubes como Lorca Deportiva, Almería, Valencia, Spartak Moscou, Sevilla, PSG, Arsenal e Villarreal. Em 2024, ele também levou o Aston Villa às quartas de final da Champions, reforçando ainda mais seu prestígio no futebol europeu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar