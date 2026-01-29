Ancelotti vai ao Maracanã e recebe a camisa do Fluminense

Ancelotti vai ao Maracanã e recebe a camisa do FluminenseTécnico da Seleção acompanhou o triunfo dos cariocas sobre o Grêmio e ouviu, obviamente, pedidos de convocação
Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti compareceu ao Maracanã para acompanhar a vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 2 a 1, nesta quinta-feira (28), no Maracanã, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro. Coordenador executivo geral da CBF, Rodrigo Caetano o acompanhou nesta incursão. Mandante, como cortesia, o clube carioca presenteou o italiano com uma camisa oficial do time tricolor, demonstrando, assim, toda a sua fidalguia histórica. O comandante da equipe pentacampeã mundial recebeu o presente das mãos do presidente Mattheus Montenegro, em um dos camarotes do Estádio Mário Filho.
O filho de Montenegro, aliás, estava presente no camarote e pediu a Ancelotti a convocação do volante Martinelli. Simpático, Ancelotti apenas sorriu para o jovem tricolor.
Ancelotti está no Brasil desde a semana passada, após gozar de férias no Canadá. O italiano conversa com a CBF sobre uma renovação de contrato com a Seleção Brasileira. As negociações estão adiantadas.
Em março, Ancelotti convoca o time para dois amistosos nos Estados Unidos. A saber: França, no dia 26 daquele mês, em Boston, e Croácia, no dia 31, em Orlando.
Carleto chegou à Seleção em maio de 2025, comandando a equipe em oito partidas e classificando o Brasil para mais uma Copa do Mundo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.