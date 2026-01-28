Nos acréscimos, gol brasileiro garante ao Sporting vaga nas oitavas da Champions

Com um gol nos acréscimos do iluminado Alisson Santos, o Sporting venceu o Athletico Bilbao, fora de casa, por 3 a 2, nesta quarta-feira (28/1). Assim, o brasileiro, que havia entrado apenas aos 43 minutos da etapa final, calou o San Mamés e classificou o time português de forma direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Além disso, o Sporting chegou aos 16 pontos, pulando do nono para o sétimo lugar. Foi um resultado dramático, já que, caso empatasse ou perdesse, teria que se contentar com a repescagem. Vale destacar que, após 14 jogos como visitante na Espanha pela Champions, os Leões venceram uma partida neste país pela primeira vez.

O Bilbao saiu na frente com Sancet. Dimede empatou, mas Guruzeta, ainda no primeiro tempo, recolocou os bascos à frente. No segundo tempo, Trincão e Alisson Santos marcaram, garantindo a virada do Sporting. Essa derrota deixou o Bilbao com apenas oito pontos, na 29ª posição, eliminado, já que não conseguiu sequer ficar entre os 9º e 24º lugares, o que daria uma chance de seguir na repescagem.

Bilbao em vantagem no primeiro tempo Logo aos dois minutos, o Bilbao abriu o placar. Em uma tremenda falha defensiva dos portugueses, Hjulmand errou e Sancet aproveitou para reter a bola e bater sem chances para o goleiro Rui Silva. Esse gol fez mal ao Sporting, que jogava de forma nervosa e estava dominado pelo Bilbao. No entanto, aos 12 minutos, Diomande, em um escanteio pela esquerda e cabeçada certeira, deixou tudo igual. o gol não tranquilizou o Sporting, que fazia partida apagada e sofria com seus erros individuais. E foi nova falha que resultou em gol dos espanhóis: Matheus Reis perdeu bobamente a disputa quando tinha a bola dominada, dando a chance para o artilheiro dos bascos, Guruzeta, concluir para o gol. Sporting vira e entra no G-8 Na etapa final, o Sporting melhorou após os dez minutos iniciais, com algumas substituições, incluindo a entrada de um de seus astros, Pedro Porro Gonçalves. E foi Porro — que havia recebido cartão amarelo alguns minutos antes — quem protagonizou a jogada do gol de empate, aos 15 minutos, em passe para Trincão.