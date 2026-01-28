Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos acréscimos, gol brasileiro garante ao Sporting vaga nas oitavas da Champions

Ex-Vitória Alisson marca aos 49 da etapa final; Leões fazem 3 a 2 no Bilbao. É sua 1ª vitória na Espanha neste torneio na história
Com um gol nos acréscimos do iluminado Alisson Santos, o Sporting venceu o Athletico Bilbao, fora de casa, por 3 a 2, nesta quarta-feira (28/1). Assim, o brasileiro, que havia entrado apenas aos 43 minutos da etapa final, calou o San Mamés e classificou o time português de forma direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Além disso, o Sporting chegou aos 16 pontos, pulando do nono para o sétimo lugar. Foi um resultado dramático, já que, caso empatasse ou perdesse, teria que se contentar com a repescagem.

Vale destacar que, após 14 jogos como visitante na Espanha pela Champions, os Leões venceram uma partida neste país pela primeira vez.

O Bilbao saiu na frente com Sancet. Dimede empatou, mas Guruzeta, ainda no primeiro tempo, recolocou os bascos à frente. No segundo tempo, Trincão e Alisson Santos marcaram, garantindo a virada do Sporting. Essa derrota deixou o Bilbao com apenas oito pontos, na 29ª posição, eliminado, já que não conseguiu sequer ficar entre os 9º e 24º lugares, o que daria uma chance de seguir na repescagem.

Bilbao em vantagem no primeiro tempo

Logo aos dois minutos, o Bilbao abriu o placar. Em uma tremenda falha defensiva dos portugueses, Hjulmand errou e Sancet aproveitou para reter a bola e bater sem chances para o goleiro Rui Silva. Esse gol fez mal ao Sporting, que jogava de forma nervosa e estava dominado pelo Bilbao. No entanto, aos 12 minutos, Diomande, em um escanteio pela esquerda e cabeçada certeira, deixou tudo igual.

o gol não tranquilizou o Sporting, que fazia partida apagada e sofria com seus erros individuais. E foi nova falha que resultou em gol dos espanhóis: Matheus Reis perdeu bobamente a disputa quando tinha a bola dominada, dando a chance para o artilheiro dos bascos, Guruzeta, concluir para o gol.

Sporting vira e entra no G-8

Na etapa final, o Sporting melhorou após os dez minutos iniciais, com algumas substituições, incluindo a entrada de um de seus astros, Pedro Porro Gonçalves. E foi Porro — que havia recebido cartão amarelo alguns minutos antes — quem protagonizou a jogada do gol de empate, aos 15 minutos, em passe para Trincão.

O Sporting, pela primeira vez no jogo, dominava as ações e quase virou o placar. Aos 30 minutos, Luis Suárez chegou a marcar um gol, mas estava impedido. Pouco depois, Catamo fez uma boa jogada, entrou na área e foi derrubado por Adama Boira. O árbitro marcou pênalti, mas foi ao VAR e voltou atrás, para o lamento da torcida dos Leões.

Aos 43 minutos, Rui Borges colocou Alisson Santos no lugar de Trincão. E, aos 49, o brasileiro de 23 anos, ex-Vitória, aproveitou uma sobra de jogada de Luis Suárez — que havia perdido uma chance de ouro — para mandar a bola para a rede de Unai Simón. Assim, com a vitória por 3 a 2, o Sporting garantiu a classificação direta às oitavas de final.

