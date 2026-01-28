Nos acréscimos, gol brasileiro garante ao Sporting vaga nas oitavas da Champions

Nos acréscimos, gol brasileiro garante ao Sporting vaga nas oitavas da ChampionsEx-Vitória Alisson marca aos 49 da etapa final; Leões fazem 3 a 2 no Bilbao. É sua 1ª vitória na Espanha neste torneio na história
Com um gol nos acréscimos do iluminado Alisson Santos, o Sporting venceu o Athletico Bilbao, fora de casa, por 3 a 2, nesta quarta-feira (28/1). Assim, o brasileiro, que havia entrado apenas aos 43 minutos da etapa final, calou o San Mamés e classificou o time português de forma direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Além disso, o Sporting chegou aos 16 pontos, pulando do nono para o sétimo lugar. Foi um resultado dramático, já que, caso empatasse ou perdesse, teria que se contentar com a repescagem.
Vale destacar que, após 14 jogos como visitante na Espanha pela Champions, os Leões venceram uma partida neste país pela primeira vez.
O Bilbao saiu na frente com Sancet. Dimede empatou, mas Guruzeta, ainda no primeiro tempo, recolocou os bascos à frente. No segundo tempo, Trincão e Alisson Santos marcaram, garantindo a virada do Sporting. Essa derrota deixou o Bilbao com apenas oito pontos, na 29ª posição, eliminado, já que não conseguiu sequer ficar entre os 9º e 24º lugares, o que daria uma chance de seguir na repescagem.
Bilbao em vantagem no primeiro tempo
Logo aos dois minutos, o Bilbao abriu o placar. Em uma tremenda falha defensiva dos portugueses, Hjulmand errou e Sancet aproveitou para reter a bola e bater sem chances para o goleiro Rui Silva. Esse gol fez mal ao Sporting, que jogava de forma nervosa e estava dominado pelo Bilbao. No entanto, aos 12 minutos, Diomande, em um escanteio pela esquerda e cabeçada certeira, deixou tudo igual.
o gol não tranquilizou o Sporting, que fazia partida apagada e sofria com seus erros individuais. E foi nova falha que resultou em gol dos espanhóis: Matheus Reis perdeu bobamente a disputa quando tinha a bola dominada, dando a chance para o artilheiro dos bascos, Guruzeta, concluir para o gol.
Sporting vira e entra no G-8
Na etapa final, o Sporting melhorou após os dez minutos iniciais, com algumas substituições, incluindo a entrada de um de seus astros, Pedro Porro Gonçalves. E foi Porro — que havia recebido cartão amarelo alguns minutos antes — quem protagonizou a jogada do gol de empate, aos 15 minutos, em passe para Trincão.
O Sporting, pela primeira vez no jogo, dominava as ações e quase virou o placar. Aos 30 minutos, Luis Suárez chegou a marcar um gol, mas estava impedido. Pouco depois, Catamo fez uma boa jogada, entrou na área e foi derrubado por Adama Boira. O árbitro marcou pênalti, mas foi ao VAR e voltou atrás, para o lamento da torcida dos Leões.
Aos 43 minutos, Rui Borges colocou Alisson Santos no lugar de Trincão. E, aos 49, o brasileiro de 23 anos, ex-Vitória, aproveitou uma sobra de jogada de Luis Suárez — que havia perdido uma chance de ouro — para mandar a bola para a rede de Unai Simón. Assim, com a vitória por 3 a 2, o Sporting garantiu a classificação direta às oitavas de final.
