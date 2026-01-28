Mirassol x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino visita o Leão Caipira pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Times se enfrentam quinta-feira, às 20h, no Maião
Nesta quinta-feira, começa o Brasileirão para o Vasco. O Cruz-Maltino enfrenta o Mirassol, que foi a sensação da edição anterior, no Maião, às 20h (de Brasília). No ano passado, o time carioca perdeu os dois jogos para o Leão Caipira. Dessa forma, a partida pode ser encarada como uma revanche para os vascaínos.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Mirassol?
O Mirassol busca fazer história novamente no Brasileirão. No ano passado, o time conquistou uma vaga direta para a Copa Libertadores terminando na quarta colocação. Além disso, ficou a competição inteira sem perder dentro de casa, mais uma marca histórica para um clube que disputou a Série A pela primeira vez.
O técnico Rafael Guanaes perdeu muitos titulares, porém a equipe segue competitiva. No final de semana, goleou o São Bernardo, por 4 a 0, pelo Paulistão, maior goleada como visitante nos últimos cinco anos.
Como chega o Vasco?
O Vasco começa o Brasileirão sem os dois artilheiros da edição anterior. Tanto Vegetti, quanto Rayan, que marcaram 14 gols na edição anterior, foram embora. Portanto, o Cruz-Maltino entra na competição como uma verdadeira incógnita.
A base se manteve e alguns reforços chegaram, como Marino e Brenner. No entanto, ainda não dá para dizer que o time melhorou e isso será necessário. Afinal de contas, no ano passado, o Vasco terminou o Brasileirão na 14ª posição, com 45 pontos, 22 a menos que o Mirassol.
MIRASSOL X VASCO
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 29/01/2026 (domingo), às 20h (de Brasília)
Local: Maião, em Mirassol (SP)
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Galeano, Alesson e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Pierry Dias dos Santos
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
