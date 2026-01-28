Goleiro faz gol no fim, Benfica vence o Real Madrid e se garante nos playoffs da Champions

Goleiro faz gol no fim, Benfica vence o Real Madrid e se garante nos playoffs da ChampionsTrubin tornou-se o herói da partida ao marcar nos acréscimos o gol que manteve os Encarnados vivos na competição continental
O Benfica fez um jogo heroico nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz, em Lisboa. Com ousadia e autoridade, os Encarnados contaram com gol do goleiro Trubin, nos acréscimos, para garantir a vitória por 4 a 2 sobre o poderoso Real Madrid, classificando-se, assim, aos playoffs da fase de liga da Champions. Schjelderup (2) e Pavlidis marcaram os outros gols. Os Merengues não viram a cor da bola e contaram com Mbappé, o único lúcido em campo, para balançar as redes.
Com o quarto gol marcado, o Benfica garantiu a 24ª colocação, a última que classifica aos playoffs. Já o Real Madrid ficou em nono, perdendo a vaga direta às oitavas de final. Os dois times aguardam o sorteio nesta sexta-feira (30), às 7h30 (de Brasília), para descobrir seus respectivos adversários.
Contudo, por coincidência, eles podem se enfrentar. O Benfica terá pela frente Real Madrid (9º colocado) ou Inter de Milão (10º). Por outro lado, os espanhóis poderão enfrentar Bodo Glint (23°) ou os próprios portugueses (24°).
As duas equipes voltam a campo por seus campeonatos nacionais neste domingo (1º de fevereiro). Os Merengues recebem o Rayo Vallecano, às 10h, enquanto o Benfica visita o Tondela às 17h30.
O Benfica adotou uma postura ousada e agressiva desde o apito inicial do árbitro. A equipe portuguesa precisava fazer a sua parte e torcer contra adversários em outros jogos para sonhar com a classificação. O técnico José Mourinho mandou o time para frente e, dessa maneira, passou a colecionar chances desperdiçadas.
Benfica domina o Real no primeiro tempo
A primeira veio aos seis, após bate-rebate na área. Tomás Araújo quase marcou sem querer, e a bola foi para fora. Em seguida, Pavlidis recebeu em boas condições, mas dominou mal na frente de Courtois. O Real Madrid não conseguia sair de seu próprio campo e via os Encarnados cada vez mais em cima. Vini Jr, Mastantuono e Mbappé não viam a cor da bola.
Aos 20 minutos, o goleiro belga fez defesa de cinema ao espalmar finalização de Prestianni. A bola caprichosamente ainda pegou no travessão antes de entrar. O Benfica colecionava chances perdidas contra os Merengues, o que pode ser fatal. E foi. No primeiro ataque, já aos 30, Asencio cruzou na medida para Mbappé, na segunda trave, abrir o placar. Não demorou muito para o próprio zagueiro cabecear para linda intervenção de Trubin.
O Real Madrid não se animou com o gol e logo viu o Benfica retomar o controle perdido em menos de dez minutos. Aos 37, a equipe portuguesa encaixou contragolpe mortal. Pavlidis recebeu em condição legal e viu Asencio cair duas vez. Como não tinha nada com isso, cruzou na medida para Schjelderup empatar.
Dois minutos depois, o Benfica só não virou por intervenção divina. Após avanço pela direita, Dedic finalizou e Courtois espalmou para o meio da área. Schjelderup pegou o rebote e Valverde tirou em cima da linha. Na cobrança de escanteio, Barreiro cabeceou e perdeu um gol incrível na pequena área. Contudo, nos acréscimos, os Encarnados viraram após Tchouaméni fazer pênalti em Otamendi. Pavlidis bateu e fez o segundo.
Domínio português diminui na segunda etapa
Na volta do intervalo, o Real Madrid parecia voltar com mais ímpeto. Logo no início, Vini Jr cabeceou para fora uma bola que veio alta. Porém, o Benfica logo retomou as ações e seguiu com mais posse de bola. Aos nove, a defesa roubou bola do brasileiro e acionou Pavlidis, que tocou para Schjelderup. O norueguês dominou e mandou no canto de Courtois: 3 a 1. No entanto, não demorou muito para os espanhóis diminuírem com Mbappé, após assistência de Güler.
O jogo passou a ficar tenso para os dois lados. O técnico Arbeloa mandou a campo Brahim Díaz e Rodrygo em busca do empate. Arda Güler saiu reclamando da substituição. Do outro lado, o Benfica precisava fazer mais saldo para ter mais chances de classificação. No entanto, só não contava com a boa jornada de Courtois, que pegou finalização de Barreiro dentro da pequena área.
Ambas as equipes precisavam de um gol. O Real Madrid perdeu Asencio e Rodrygo, expulsos. E o Benfica teve uma última chance em cobrança de falta. O técnico Mourinho mandou o goleiro Trubin para a área e, com eles foram os deuses do futebol. Assim, em bola cruzada, coube ao arqueiro marcar o quarto gol dos Encarnados, que garantiu a classificação para o playoffs.