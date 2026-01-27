Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF negocia amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

CBF negocia amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

Conversas estão avançadas, e ideia é realizar partida, no dia 31 de maio, um dia antes do embarque para Copa do Mundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF negocia com o Panamá para a disputa do último amistoso da Seleção Brasileira antes da viagem para Copa do Mundo, nos Estados Unidos. A ideia é realizar a partida no Maracanã, no dia 31 de maio. A previsão é que a delegação brasileira embarque no dia seguinte, 1º de junho, para o Mundial. A informação é do “ge”.

Caso o amistoso ocorra, a CBF trabalha para mudar a data da partida entre Flamengo e Coritiba, pelo Brasileirão. Inicialmente, o confronto será exatamente no dia 31 de maio, com mando de campo rubro-negro.

Antes do compromisso contra o Panamá, a Seleção Brasileira, aliás, disputará dois amistosos em março nos EUA, contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando. Por fim, a CBF tenta fechar duelo contra o Egito, nos EUA, no dia 6 de junho, antes da Copa.

Por fim, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Pelo Grupo C, a Seleção enfrentará ainda Haiti, em 19 de junho, e Escócia, em 24 de junho. Do outro lado, o Panamá está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. É a segunda participação da seleção no torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar