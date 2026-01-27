CBF negocia amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

Conversas estão avançadas, e ideia é realizar partida, no dia 31 de maio, um dia antes do embarque para Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

A CBF negocia com o Panamá para a disputa do último amistoso da Seleção Brasileira antes da viagem para Copa do Mundo, nos Estados Unidos. A ideia é realizar a partida no Maracanã, no dia 31 de maio. A previsão é que a delegação brasileira embarque no dia seguinte, 1º de junho, para o Mundial. A informação é do “ge”. Caso o amistoso ocorra, a CBF trabalha para mudar a data da partida entre Flamengo e Coritiba, pelo Brasileirão. Inicialmente, o confronto será exatamente no dia 31 de maio, com mando de campo rubro-negro.

Antes do compromisso contra o Panamá, a Seleção Brasileira, aliás, disputará dois amistosos em março nos EUA, contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando. Por fim, a CBF tenta fechar duelo contra o Egito, nos EUA, no dia 6 de junho, antes da Copa.