CBF negocia amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

CBF negocia amistoso entre Brasil e Panamá no MaracanãConversas estão avançadas, e ideia é realizar partida, no dia 31 de maio, um dia antes do embarque para Copa do Mundo
A CBF negocia com o Panamá para a disputa do último amistoso da Seleção Brasileira antes da viagem para Copa do Mundo, nos Estados Unidos. A ideia é realizar a partida no Maracanã, no dia 31 de maio. A previsão é que a delegação brasileira embarque no dia seguinte, 1º de junho, para o Mundial. A informação é do “ge”.
Caso o amistoso ocorra, a CBF trabalha para mudar a data da partida entre Flamengo e Coritiba, pelo Brasileirão. Inicialmente, o confronto será exatamente no dia 31 de maio, com mando de campo rubro-negro.
Antes do compromisso contra o Panamá, a Seleção Brasileira, aliás, disputará dois amistosos em março nos EUA, contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando. Por fim, a CBF tenta fechar duelo contra o Egito, nos EUA, no dia 6 de junho, antes da Copa.
Por fim, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Pelo Grupo C, a Seleção enfrentará ainda Haiti, em 19 de junho, e Escócia, em 24 de junho. Do outro lado, o Panamá está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. É a segunda participação da seleção no torneio.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.