Brasileirão-2026: regulamento, novidades, mudanças e mais

Brasileirão-2026: regulamento, novidades, mudanças e maisPontapé inicial do Campeonato Brasileiro está previsto para 28 de janeiro e a conclusão do campeonato será no dia 2 de dezembro
A busca pela taça do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira, 28 de janeiro. O dia do pontapé inicial já é uma das mudanças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o próximo quadriênio. Neste sentido, o Jogada10 apresenta as principais mudanças, novidades e o que esperar do campeonato mais disputado do planeta.
A alternância presente tanto na corrida pelo título como na luta contra o rebaixamento, os resultados imprevisíveis, a ascensão de um time emergente entre gigantes, os clássicos regionais e interestaduais: ingredientes não faltaram para temperar uma edição inesquecível do Brasileirão e a posição do futebol brasileiro como uma liga de referência mundial. Esses são alguns ingredientes para a competição.
Regulamento do Brasileirão 2026
• Os 20 times se enfrentam em turno e returno, com 38 rodadas.
• A equipe com mais pontos fatura o título. Os quatro últimos são rebaixados.
• Os quatro primeiros colocados do Brasileirão 2026 vão para a fase de grupos da Libertadores 2027; o quinto se classifica para as fases prévias.
• Caso os primeiros do Brasileirão conquistem vaga via Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil, o G5 vira G6 — ou G7, G8 e daí em diante.
• Se o campeão da Copa do Brasil já tiver vaga direta na Libertadores, o vice vai para a fase de grupos, e o Brasileirão herda a vaga nas fases prévias.
• Os oito clubes subsequentes aos classificados para a Libertadores garantem vaga na Copa Sul-Americana.
• Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate do Brasileirão 2026 são:
Maior número de vitórias; Maior saldo de gols; Maior número de gols pró; Confronto direto; Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos; Sorteio.
Novidades
Uma das principais alterações envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileirão. Até a edição de 2025, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado no máximo seis jogos. A partir de 2026, esse número dobra: o limite passa a ser de 12 partidas.
Outra novidade está na classificação para a Libertadores. Até 2025, os quatro primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto iam para as fases preliminares.
A partir de 2026, o Brasileirão passará a oferecer quatro vagas diretas e uma para a fase preliminar da principal competição continental. A mudança, aliás, se deu porque a Copa do Brasil classificará dois clubes para o principal torneio da Conmebol a partir de 2026.
O campeão da Copa do Brasil garantirá fase para a fase de grupos da Libertadores. O vice, para a fase preliminar. No entanto, caso o campeão tenha obtido vaga na fase de grupos por outro caminho, o vice herdará o lugar direto nos grupos da Libertadores. Caso clubes classificados à Libertadores cheguem à final da Copa nacional, as vagas vão para o Brasileiro.
Impedimento semiautomático
A competição terá uma novidade muito importante nesta temporada. Afinal, o futebol brasileiro vai adotar o impedimento semiautomático a partir de 2026, em uma atualização do sistema do VAR. A tecnologia, já usada em torneios como a Copa do Mundo e a Champions League, promete tornar mais ágil e preciso o julgamento de lances ajustados.
O sistema combina câmeras de alta velocidade, instaladas ao redor do campo, com sensores colocados dentro da bola. As câmeras captam em tempo real a posição de cada jogador, e o sensor indica o exato momento do passe. O Brasileirão 2026 dará cinco vagas na Libertadores, e não mais seis. O último posto nas fases prévias do torneio continental foi transferido para o vice-campeão da Copa do Brasil.
Premiação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não publicou os valores da premiação do Brasileirão, assimo como em 2025. Porém, é certo que 30% do total da premiação de cada clube se associa à posição final na classificação. No entanto, assim como nas quantias pelas posições, não é possível fazer uma estimativa exata sobre os valores totais de premiação.
Até 2024, todo o pagamento por desempenho vinha da Globo, que centralizava as negociações. A emissora colocava três critérios: cota fixa, posição na tabela e audiência. A partir de 2025, o processo passou a ser dividido entre dois blocos comerciais – Libra e LFU – que negociam seus direitos de TV separadamente. Apesar disso, o valor pode ultrapassar os R$ 40 milhões.
Edição mais longa história
A edição 2026 é a primeira que começará em janeiro. A data de início mais próxima disso pertence aos Brasileirões de 2003 e 2025: 29 de março. No primeiro, foram 260 dias, enquanto para o segundo foram 254. A edição 2026, afinal, terá 308 dias, de acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Maio é o mês em que o Campeonato Brasileiro começou mais vezes, com 11 edições, seguido por abril, com duas a menos. Dezembro domina os encerramentos, em 21 das 23 edições analisadas. A edição 2020, aliás, teve as datas mais diferentes entre início e fim: de agosto a fevereiro do ano seguinte. A pandemia da Covid-19, afinal, atrasou o começo do Brasileirão.
Outras divisões do Brasileirão
Série B
Há também destaque para discorrer sobre as outras divisões do futebol brasileiro. O Brasileirão Série B também terá aumento na duração do campeonato, que se iniciará uma semana após o fim dos Estaduais. O formato se manterá o mesmo, agora com início em 21 de março e término em 28 de novembro de 2026.
Clubes: América-MG, Athletic Club, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, São Bernardo, Sport e Vila Nova.
Série C
Até 2028, a Série C do Brasileirão passará por mudanças a cada temporada, até chegar ao modelo final previsto pela CBF.
2026: formato atual com 20 clubes e descenso de dois times para a Série D 2027. Início em 5 de abril e término em 25 de outubro.
2027: formato atual, mas com 24 clubes, e descenso de dois times para a Série D 2028.
2028: mudança de formato e 28 clubes: dois grupos de 14, com jogos de ida e volta, e descenso de seis clubes para a Série D 2029.
Série D
A Série D 2026 será disputada entre 5 de abril e 13 de setembro. Haverá aumento de 64 para 96 clubes, assim como de 510 para 610 partidas. Com isso, cada time tem garantido, no mínimo, dez jogos na competição, podendo chegar a, no máximo, 22. O formato também passará por alterações.
Na fase 1, serão 16 grupos de seis times, que disputam partidas de ida e volta, com os quatro melhores de cada chave avançando. As etapas seguintes – fase 2, fase 3, oitavas, quartas, semifinais e final – serão disputadas em duelos com jogos de ida e volta.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente