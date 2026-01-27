Brasileirão-2026: regulamento, novidades, mudanças e mais

Pontapé inicial do Campeonato Brasileiro está previsto para 28 de janeiro e a conclusão do campeonato será no dia 2 de dezembro / Crédito: Jogada 10

A busca pela taça do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira, 28 de janeiro. O dia do pontapé inicial já é uma das mudanças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o próximo quadriênio. Neste sentido, o Jogada10 apresenta as principais mudanças, novidades e o que esperar do campeonato mais disputado do planeta. A alternância presente tanto na corrida pelo título como na luta contra o rebaixamento, os resultados imprevisíveis, a ascensão de um time emergente entre gigantes, os clássicos regionais e interestaduais: ingredientes não faltaram para temperar uma edição inesquecível do Brasileirão e a posição do futebol brasileiro como uma liga de referência mundial. Esses são alguns ingredientes para a competição.

Regulamento do Brasileirão 2026 • Os 20 times se enfrentam em turno e returno, com 38 rodadas.

• A equipe com mais pontos fatura o título. Os quatro últimos são rebaixados.

• Os quatro primeiros colocados do Brasileirão 2026 vão para a fase de grupos da Libertadores 2027; o quinto se classifica para as fases prévias.

• Caso os primeiros do Brasileirão conquistem vaga via Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil, o G5 vira G6 — ou G7, G8 e daí em diante.

• Se o campeão da Copa do Brasil já tiver vaga direta na Libertadores, o vice vai para a fase de grupos, e o Brasileirão herda a vaga nas fases prévias.

• Os oito clubes subsequentes aos classificados para a Libertadores garantem vaga na Copa Sul-Americana.

• Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate do Brasileirão 2026 são:

Maior número de vitórias; Maior saldo de gols; Maior número de gols pró; Confronto direto; Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos; Sorteio. Novidades Uma das principais alterações envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileirão. Até a edição de 2025, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado no máximo seis jogos. A partir de 2026, esse número dobra: o limite passa a ser de 12 partidas. Outra novidade está na classificação para a Libertadores. Até 2025, os quatro primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto iam para as fases preliminares.

A partir de 2026, o Brasileirão passará a oferecer quatro vagas diretas e uma para a fase preliminar da principal competição continental. A mudança, aliás, se deu porque a Copa do Brasil classificará dois clubes para o principal torneio da Conmebol a partir de 2026. O campeão da Copa do Brasil garantirá fase para a fase de grupos da Libertadores. O vice, para a fase preliminar. No entanto, caso o campeão tenha obtido vaga na fase de grupos por outro caminho, o vice herdará o lugar direto nos grupos da Libertadores. Caso clubes classificados à Libertadores cheguem à final da Copa nacional, as vagas vão para o Brasileiro. Impedimento semiautomático A competição terá uma novidade muito importante nesta temporada. Afinal, o futebol brasileiro vai adotar o impedimento semiautomático a partir de 2026, em uma atualização do sistema do VAR. A tecnologia, já usada em torneios como a Copa do Mundo e a Champions League, promete tornar mais ágil e preciso o julgamento de lances ajustados.

O sistema combina câmeras de alta velocidade, instaladas ao redor do campo, com sensores colocados dentro da bola. As câmeras captam em tempo real a posição de cada jogador, e o sensor indica o exato momento do passe. O Brasileirão 2026 dará cinco vagas na Libertadores, e não mais seis. O último posto nas fases prévias do torneio continental foi transferido para o vice-campeão da Copa do Brasil. Premiação A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não publicou os valores da premiação do Brasileirão, assimo como em 2025. Porém, é certo que 30% do total da premiação de cada clube se associa à posição final na classificação. No entanto, assim como nas quantias pelas posições, não é possível fazer uma estimativa exata sobre os valores totais de premiação. Até 2024, todo o pagamento por desempenho vinha da Globo, que centralizava as negociações. A emissora colocava três critérios: cota fixa, posição na tabela e audiência. A partir de 2025, o processo passou a ser dividido entre dois blocos comerciais – Libra e LFU – que negociam seus direitos de TV separadamente. Apesar disso, o valor pode ultrapassar os R$ 40 milhões.

Edição mais longa história A edição 2026 é a primeira que começará em janeiro. A data de início mais próxima disso pertence aos Brasileirões de 2003 e 2025: 29 de março. No primeiro, foram 260 dias, enquanto para o segundo foram 254. A edição 2026, afinal, terá 308 dias, de acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Maio é o mês em que o Campeonato Brasileiro começou mais vezes, com 11 edições, seguido por abril, com duas a menos. Dezembro domina os encerramentos, em 21 das 23 edições analisadas. A edição 2020, aliás, teve as datas mais diferentes entre início e fim: de agosto a fevereiro do ano seguinte. A pandemia da Covid-19, afinal, atrasou o começo do Brasileirão. Outras divisões do Brasileirão Série B Há também destaque para discorrer sobre as outras divisões do futebol brasileiro. O Brasileirão Série B também terá aumento na duração do campeonato, que se iniciará uma semana após o fim dos Estaduais. O formato se manterá o mesmo, agora com início em 21 de março e término em 28 de novembro de 2026.