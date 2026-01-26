Mercado da bola de segunda (26): Paquetá mais perto do Flamengo e Santos volta a negociar com Rony

Flamengo dá mais um passo para contratar Paquetá; Santos retoma negociações com Rony e Fluminense renova com Serna / Crédito: Jogada 10

Faltam poucos dias para o fechamento da janela de transferências internacional, mas os clubes brasileiros seguem se movimentando em busca de reforços. O Flamengo, por exemplo, deu mais um passo nesta segunda-feira (26) para repatriar Lucas Paquetá. O Santos, por sua vez, retomou as negociações com Rony, do Atlético-MG. O Fluminense se precaveu e renovou contrato com Serna, enquanto o Corinthians busca uma reposição a João Pedro Tchoca, negociado com o futebol italiano. Veja a seguir as principais movimentações do Mercado da Bola nesta segunda-feira! LEIA MAIS: “Acabando com o espetáculo”: Neymar reage a cartão em clássico e mira regra da CBF

Kaio César desembarca para assinar com o Corinthians O atacante Kaio César, de 21 anos, desembarcou no aeroporto de Guarulhos na tarde desta segunda-feira (26) para realização de exames e assinar contrato com o Corinthians até o fim da temporada. O jogador foi emprestado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, ao Timão. O novo reforço corintiano disse estar feliz, empolgado e ansioso em vestir a camisa do clube.

Cria da base do Coritiba, Kaio César teve uma passagem pelo futebol português e chega para ser o atacante de lado de campo tão pedido pelo técnico Dorival Júnior. O Timão arcará com 100% do salário do jogador durante sua passagem pelo clube. Caso decida comprá-lo, terá que pagar 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões por 50% dos direitos econômicos. Santos reabre negociação com Rony O diretor-executivo do Santos, Alexandre Mattos, viajou a Belém do Pará para retomar negociações pelo atacante Rony, do Atlético-MG. O dirigente santista se reuniu com o agente e pai do jogador, Hércules Júnior, para acelerar uma liberação do jogador, que possui contrato com os mineiros até 2027. As informações são do “ge”. Desde a saída de Guilherme para o Houston Dynamo (Estados Unidos), o Peixe busca um reforço para o ataque. O primeiro nome procurado pelo Santos foi justamente o de Rony, mas as negociações não avançaram. Isso porque Jorge Sampaoli, técnico do Galo, desejava uma reposição para o atleta antes da liberação.

Novela Paquetá ganha mais um capítulo Com uma operação complexa pela frente, o Flamengo se mostra cada vez mais otimista em fechar a contratação de Lucas Paquetá. Isso porque o clube de origem do jogador, o West Ham (ING), já se mostra redutível quanto à forma de pagamento pelo atleta. O Fla, afinal, pagará 41,25 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões no câmbio atual) ao time inglês. E, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o West Ham aceita receber parte do valor em parcelas de 2026 a 2028. O que falta para a negociação sair do papel, porém, são os valores de cada parcela e quanto o Flamengo pagará à vista. Bahia negocia empréstimo de Júnior Santos O Bahia negocia com o Atlético o empréstimo do atacante Júnior Santos. O Galo topa fazer a transferência, desde que o Tricolor arque integralmente com os salários do jogador. Contudo, o clube baiano tenta reduzir o custo.

Inicialmente, o acordo prevê o pagamento de R$ 1,5 milhão por mês, montante recebido pelo atacante em contrato firmado com o Atlético. Por sua vez, o Bahia tenta diminuir este valou ou dividi-lo com os mineiros. Fluminense renova com Serna O Fluminense anunciou no começo da noite desta segunda a renovação de contrato do ponta Kevin Serna, de 28 anos. O colombiano, contratado ainda em 2024 pelo Tricolor, renovou por um ano. Ele, afinal, tinha vínculo até o fim de 2027. No entanto, após proposta realizada pelo Boca Juniors (ARG) para contar com o atacante, o Fluminense optou por oferecer uma melhoria salarial ao jogador, que renova até o fim de 2028. Ele assinou contrato no CT Carlos Castilho, segundo o próprio clube anunciou.

Corinthians empresta zagueiro e quer reposição O Corinthians oficializou o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca ao Torino, da Itália, em uma negociação que prevê obrigação de compra ao fim do vínculo. O defensor ficará no clube italiano até o final de junho, período em que o Timão receberá 1,5 milhão de euros, valor que gira em torno de R$9,5 milhões na cotação atual. Assim, o clube já se movimenta nos bastidores do mercado para contratar um novo zagueiro. A saída de Tchoca abriu uma lacuna no elenco alvinegro que, segundo o técnico Dorival Júnior, precisará ser preenchida. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, Dorival falou abertamente sobre a necessidade de reposição no setor defensivo e deixou claro que a diretoria terá de agir no mercado. Inter tem problema por Derik Lacerda O Internacional adotou postura cautelosa e monitora frequentemente a situação das tratativas com o Cuiabá pelo atacante Derik Lacerda. Isso porque, no cenário atual, houve uma paralisação das conversas entre os dois clubes, pois há um desacordo no modelo de pagamento.