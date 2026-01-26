Infantino faz previsão sobre Copa feminina no Brasil: “A melhor da história”

Presidente da Fifa está em Brasília e se reúne com Lula, Samir Xaud, Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano; Brasil quer sediar Copa de Clubes / Crédito: Jogada 10

Presente em Brasília para encontros com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta segunda-feira (26/1), rasgou elogios ao Brasil, país-sede da próxima Copa do Mundo feminina, em 2027. Para ele, afinal, o Mundial tem tudo para ser o “melhor da história”. Segundo o “ge”, Infantino se encontrou também com Samir Xaud, presidente da CBF, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Rodrigo Caetano, diretor de seleções. O suíço-italiano prevê que pelo menos três bilhões de pessoas acompanharão ao torneio ao redor do mundo.

“Concordamos que a Copa no Brasil será a melhor da história. Vamos ter entre três e quatro milhões de torcedores do mundo inteiro que vão encher os oito maravilhosos estádios nas oito cidades-sedes. Vamos ter pelo menos três bilhões de pessoas que vão assistir a esse Mundial e vai ser um sucesso”, disse. Ele lembrou, inclusive, que o Brasil tem todo o aparato pronto para receber uma Copa do Mundo. Assim, o Mundial terá importância também para assuntos como violência contra a mulher e feminicídio. “Está tudo pronto no Brasil. Já há estádios, hotéis, aeroportos. Não precisamos de nada além da alegria das pessoas para apoiar as mulheres, o futebol feminino e todas as causas das mulheres, contra a violência, contra o feminicídio e vamos trabalhar juntos na educação sobre este tema”, afirmou.