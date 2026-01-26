Flamengo inicia venda do Pacote Maracanã 2026; veja valores e cronograma

O Flamengo anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (26), o início das vendas do “Pacote Maracanã 2026”. Ou seja, o clube oferece ao seu torcedor a possibilidade de garantir presença em todas as partidas da temporada com mando de campo rubro-negro de uma única vez. Entretanto , a comercialização começa oficialmente nesta terça-feira (27), às 10h, seguindo uma ordem de prioridade baseada nos planos de sócio-torcedor. Dessa forma, o objetivo é proporcionar mais conforto e praticidade, evitando a fila virtual a cada jogo. Vale destacar que o pacote engloba até 34 partidas ao longo do ano, dependendo do avanço do clube nas competições de mata-mata. Além disso, o grande atrativo imediato é a inclusão da final da Recopa Sul-Americana. Logo, quem adquirir o pacote já estará garantido na decisão contra o Lanús (ARG), marcada para o dia 26 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã.

Regras e exclusividade Por outro lado, a venda é exclusiva para membros do programa “Nação” que estejam ativos e adimplentes. Consequentemente, é indispensável manter a associação em dia durante toda a temporada para utilizar o benefício. Ainda, o clube reforça que o portador do pacote é definido no ato da compra e não pode ser alterado posteriormente. Diante disso, o acesso ao estádio continuará sendo realizado exclusivamente por meio de biometria facial, garantindo a segurança e a identificação do torcedor.

Cronograma de vendas Para organizar a demanda, o Flamengo estabeleceu ondas de compra baseadas no nível do plano e na fidelidade (estrelas). Assim, a prioridade inicial é do grupo “Nação Maraca 1”. Abaixo, confira as datas e horários de abertura: Data e Horário Público Alvo 27/01 às 10h Nação Maraca 1 (1 estrela) 28/01 às 10h Nação Maraca 1 29/01 às 10h Nação Maraca 2 (2 estrelas) 29/01 às 16h Nação Maraca 2 (1 estrela) 30/01 às 10h Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela) 31/01 às 10h Nação Maraca 3 02/02 às 18h Encerramento das vendas online Valores e setores disponíveis Finalmente, os preços variam conforme o setor escolhido e o plano do sócio-torcedor, com descontos que podem chegar a 75% sobre o valor da inteira. Para facilitar a visualização, organizamos os valores por setor na tabela a seguir: Setor Inteira Maraca 1 (75%) Maraca 2 (65%) Maraca 3 (60%) Norte R$ 7.110 R$ 1.778 R$ 2.489 R$ 2.844 Leste Inferior R$ 9.240 R$ 2.310 R$ 3.234 R$ 3.696 Oeste Inferior R$ 11.130 R$ 2.783 R$ 3.896 R$ 4.452 Maracanã Mais R$ 35.250 R$ 11.681 R$ 14.824 R$ 16.395 Por fim, as vendas ocorrem exclusivamente através do site oficial ingressos.flamengo.com.br.