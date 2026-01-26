Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo inicia venda do Pacote Maracanã 2026; veja valores e cronograma

Sócios-torcedores podem garantir ingressos para até 34 jogos no ano, incluindo a final da Recopa contra o Lanús; confira a tabela de preços
O Flamengo anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (26), o início das vendas do “Pacote Maracanã 2026”. Ou seja, o clube oferece ao seu torcedor a possibilidade de garantir presença em todas as partidas da temporada com mando de campo rubro-negro de uma única vez. Entretanto, a comercialização começa oficialmente nesta terça-feira (27), às 10h, seguindo uma ordem de prioridade baseada nos planos de sócio-torcedor. Dessa forma, o objetivo é proporcionar mais conforto e praticidade, evitando a fila virtual a cada jogo.

Vale destacar que o pacote engloba até 34 partidas ao longo do ano, dependendo do avanço do clube nas competições de mata-mata. Além disso, o grande atrativo imediato é a inclusão da final da Recopa Sul-Americana. Logo, quem adquirir o pacote já estará garantido na decisão contra o Lanús (ARG), marcada para o dia 26 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã.

Regras e exclusividade

Por outro lado, a venda é exclusiva para membros do programa “Nação” que estejam ativos e adimplentes. Consequentemente, é indispensável manter a associação em dia durante toda a temporada para utilizar o benefício. Ainda, o clube reforça que o portador do pacote é definido no ato da compra e não pode ser alterado posteriormente. Diante disso, o acesso ao estádio continuará sendo realizado exclusivamente por meio de biometria facial, garantindo a segurança e a identificação do torcedor.

Cronograma de vendas

Para organizar a demanda, o Flamengo estabeleceu ondas de compra baseadas no nível do plano e na fidelidade (estrelas). Assim, a prioridade inicial é do grupo “Nação Maraca 1”. Abaixo, confira as datas e horários de abertura:

Data e Horário Público Alvo
27/01 às 10h Nação Maraca 1 (1 estrela)
28/01 às 10h Nação Maraca 1
29/01 às 10h Nação Maraca 2 (2 estrelas)
29/01 às 16h Nação Maraca 2 (1 estrela)
30/01 às 10h Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
31/01 às 10h Nação Maraca 3
02/02 às 18h Encerramento das vendas online

Valores e setores disponíveis

Finalmente, os preços variam conforme o setor escolhido e o plano do sócio-torcedor, com descontos que podem chegar a 75% sobre o valor da inteira. Para facilitar a visualização, organizamos os valores por setor na tabela a seguir:

Setor Inteira Maraca 1 (75%) Maraca 2 (65%) Maraca 3 (60%)
Norte R$ 7.110 R$ 1.778 R$ 2.489 R$ 2.844
Leste Inferior R$ 9.240 R$ 2.310 R$ 3.234 R$ 3.696
Oeste Inferior R$ 11.130 R$ 2.783 R$ 3.896 R$ 4.452
Maracanã Mais R$ 35.250 R$ 11.681 R$ 14.824 R$ 16.395

Por fim, as vendas ocorrem exclusivamente através do site oficial ingressos.flamengo.com.br.

