Flamengo inicia venda do Pacote Maracanã 2026; veja valores e cronograma

Flamengo inicia venda do Pacote Maracanã 2026; veja valores e cronogramaSócios-torcedores podem garantir ingressos para até 34 jogos no ano, incluindo a final da Recopa contra o Lanús; confira a tabela de preços
O Flamengo anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (26), o início das vendas do “Pacote Maracanã 2026”. Ou seja, o clube oferece ao seu torcedor a possibilidade de garantir presença em todas as partidas da temporada com mando de campo rubro-negro de uma única vez. Entretanto, a comercialização começa oficialmente nesta terça-feira (27), às 10h, seguindo uma ordem de prioridade baseada nos planos de sócio-torcedor. Dessa forma, o objetivo é proporcionar mais conforto e praticidade, evitando a fila virtual a cada jogo.
Vale destacar que o pacote engloba até 34 partidas ao longo do ano, dependendo do avanço do clube nas competições de mata-mata. Além disso, o grande atrativo imediato é a inclusão da final da Recopa Sul-Americana. Logo, quem adquirir o pacote já estará garantido na decisão contra o Lanús (ARG), marcada para o dia 26 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã.
Regras e exclusividade
Por outro lado, a venda é exclusiva para membros do programa “Nação” que estejam ativos e adimplentes. Consequentemente, é indispensável manter a associação em dia durante toda a temporada para utilizar o benefício. Ainda, o clube reforça que o portador do pacote é definido no ato da compra e não pode ser alterado posteriormente. Diante disso, o acesso ao estádio continuará sendo realizado exclusivamente por meio de biometria facial, garantindo a segurança e a identificação do torcedor.
Cronograma de vendas
Para organizar a demanda, o Flamengo estabeleceu ondas de compra baseadas no nível do plano e na fidelidade (estrelas). Assim, a prioridade inicial é do grupo “Nação Maraca 1”. Abaixo, confira as datas e horários de abertura:
|Data e Horário
|Público Alvo
|27/01 às 10h
|Nação Maraca 1 (1 estrela)
|28/01 às 10h
|Nação Maraca 1
|29/01 às 10h
|Nação Maraca 2 (2 estrelas)
|29/01 às 16h
|Nação Maraca 2 (1 estrela)
|30/01 às 10h
|Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
|31/01 às 10h
|Nação Maraca 3
|02/02 às 18h
|Encerramento das vendas online
Valores e setores disponíveis
Finalmente, os preços variam conforme o setor escolhido e o plano do sócio-torcedor, com descontos que podem chegar a 75% sobre o valor da inteira. Para facilitar a visualização, organizamos os valores por setor na tabela a seguir:
|Setor
|Inteira
|Maraca 1 (75%)
|Maraca 2 (65%)
|Maraca 3 (60%)
|Norte
|R$ 7.110
|R$ 1.778
|R$ 2.489
|R$ 2.844
|Leste Inferior
|R$ 9.240
|R$ 2.310
|R$ 3.234
|R$ 3.696
|Oeste Inferior
|R$ 11.130
|R$ 2.783
|R$ 3.896
|R$ 4.452
|Maracanã Mais
|R$ 35.250
|R$ 11.681
|R$ 14.824
|R$ 16.395
Por fim, as vendas ocorrem exclusivamente através do site oficial ingressos.flamengo.com.br.