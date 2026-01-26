CBF vai anunciar mudanças na profissionalização da arbitragem

Entidade procura avanço da arbitragem e fará uma grande reunião nesta terça-feira (27), às 15h, em sua sede no Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

A CBF irá realizar, nesta terça-feira (27), a terceira reunião do grupo de trabalho da arbitragem, às 15h, na véspera do início do Campeonato Brasileiro, em sua sede, no Rio de Janeiro. Entre os diversos assuntos, fica o destaque para o debate sobre os avanços no processo de profissionalização da arbitragem brasileira. O objetivo é modernizar o ofício a partir das melhores práticas mundiais. O debate será em conjunto com clubes das Séries A e B, especialistas nacionais e internacionais e representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf). O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (Stjd), Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (Abrafut), Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), e CBF Academy também estrarão no debate.

Desde da implementação em 10 de outubro, seus representantes realizam uma série de discussões voltadas à profissionalização dos árbitros. Além disso, da educação continuada e aos investimentos em tecnologia para a categoria.

Essas iniciativas, afinal, visam não apenas melhorar a qualidade da arbitragem. Claro, fortalecer a credibilidade do futebol brasileiro perante a sociedade e o cenário internacional. Algumas propostas A intenção, assim, é de implementação do Núcleo de Profissionais de Arbitragem durante a Série A de 2026, com 30 profissionais. A proposta prevê capacitação dos demais árbitros para padronização e possibilidade de ascensão. O programa também prevê um salário fixo, com pagamento de bônus por partida. Os contratos serão anuais, com rotina semanal de treinos. A entidade, aliás, também promete acompanhamento psicológico, de nutrição e de preparação física. Ainda não há formação concreta sobre salários. Nos modelos citados pela CBF, os valores vão de R$ 400 mil anuais (Portugal, num sistema semi-profissional) até R$ 2,5 milhões anuais (EUA).