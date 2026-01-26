Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF vai anunciar mudanças na profissionalização da arbitragem

CBF vai anunciar mudanças na profissionalização da arbitragem

Entidade procura avanço da arbitragem e fará uma grande reunião nesta terça-feira (27), às 15h, em sua sede no Rio de Janeiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF irá realizar, nesta terça-feira (27), a terceira reunião do grupo de trabalho da arbitragem, às 15h, na véspera do início do Campeonato Brasileiro, em sua sede, no Rio de Janeiro. Entre os diversos assuntos, fica o destaque para o debate sobre os avanços no processo de profissionalização da arbitragem brasileira.

O objetivo é modernizar o ofício a partir das melhores práticas mundiais. O debate será em conjunto com clubes das Séries A e B, especialistas nacionais e internacionais e representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf). O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (Stjd), Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (Abrafut), Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), e CBF Academy também estrarão no debate.

Desde da implementação em 10 de outubro, seus representantes realizam uma série de discussões voltadas à profissionalização dos árbitros. Além disso, da educação continuada e aos investimentos em tecnologia para a categoria.

Essas iniciativas, afinal, visam não apenas melhorar a qualidade da arbitragem. Claro, fortalecer a credibilidade do futebol brasileiro perante a sociedade e o cenário internacional.

Algumas propostas

A intenção, assim, é de implementação do Núcleo de Profissionais de Arbitragem durante a Série A de 2026, com 30 profissionais. A proposta prevê capacitação dos demais árbitros para padronização e possibilidade de ascensão. O programa também prevê um salário fixo, com pagamento de bônus por partida. Os contratos serão anuais, com rotina semanal de treinos. A entidade, aliás, também promete acompanhamento psicológico, de nutrição e de preparação física.

Ainda não há formação concreta sobre salários. Nos modelos citados pela CBF, os valores vão de R$ 400 mil anuais (Portugal, num sistema semi-profissional) até R$ 2,5 milhões anuais (EUA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar