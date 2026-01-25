Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30Primeiro Gre-Nal do ano será no Beira-Rio e envolve líderes dos grupos no Gauchão
Internacional e Grêmio fazem o prmeiro clássico da temporada ao se enfrentarem pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal, que abrirá a disputa entre os rivais no ano, ocorrerá às 20h (de Brasília) deste domingo (25), no Beira-Rio. As equipes apresentam campanhas semelhantes no Estadual. Afinal, já aplicaram goleadas e também tiveram as primeiras oscilações em 2026. Mas lideram seus grupos.
Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 18h30 (de Brasília), sob o comando de Eduardo Rizzati, que também estará na narração.
Se Eduardo Rizzati comanda e narra a cobertura, a jornada esportiva da Voz tem as reportagens de Raphael Almeida e os comentários de João Miguel Lotufo. Clique na arte acima e confira mais esta edição do Gre-Nal.
