Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Primeiro Gre-Nal do ano será no Beira-Rio e envolve líderes dos grupos no Gauchão

Internacional e Grêmio fazem o prmeiro clássico da temporada ao se enfrentarem pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal, que abrirá a disputa entre os rivais no ano, ocorrerá às 20h (de Brasília) deste domingo (25), no Beira-Rio. As equipes apresentam campanhas semelhantes no Estadual. Afinal, já aplicaram goleadas e também tiveram as primeiras oscilações em 2026. Mas lideram seus grupos.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 18h30 (de Brasília), sob o comando de Eduardo Rizzati, que também estará na narração.