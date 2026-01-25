Cruzeiro vence o São Paulo e conquista a Copinha com 100% de aproveitamento

Cruzeiro vence o São Paulo e conquista a Copinha com 100% de aproveitamentoRaposa bate o Tricolor por 2 a 1 e fica com o título ao vencer todos os jogos da competição. Gustavinho marcou o gol da vitória
O Cruzeiro fez valer o favoritismo construído com a melhor campanha da Copinha, venceu o São Paulo no Pacaembu por 2 a 1, e conquistou título da competição. A Raposa saiu na frente no início do primeiro tempo com William, de cabeça. Nos acréscimos da primeira etapa, Isac empatou para o Tricolor. Já no segundo tempo, Gustavinho arriscou de fora da área, a bola explodiu na trave, bateu no goleiro João Pedro e entrou, dando a vitória ao time mineiro, que chegou ao bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Como foi o primeiro tempo?
O Cruzeiro foi superior na primeira etapa e conseguiu abrir o placar logo aos 11 minutos. Baptistella cobrou escanteio na segunda trave, o goleiro João Pedro não consegue alcançar e William marca de cabeça. O São Paulo sentiu o gol e a Raposa empilhou chances. No entanto, o goleiro são-paulino se redimiu realizando diversas defesas importantes.
A principal delas aos 41 minutos, quando defendeu um chute de Fernando cara a cara com o centroavante cruzeirense. A máxima do futebol de quem não faz, leva, também se aplica na Copinha. O São Paulo buscou o empate nos minutos finais e conseguiu já nos acréscimos com Isac. O zagueiro aproveitou a bola escorada de Gustavo Santana para empatar a final.
Como foi o segundo tempo?
O empate nos acréscimos fez o São Paulo voltar para a segunda etapa melhor que o Cruzeiro. O Tricolor cercou a área do rival, apoiado pela torcida presente no Pacaembu, mas não conseguiu a virada principalmente por causa do goleiro Vitor Lamounier. A Raposa se recuperou do susto e passou a equilibrar a partida. O time chegou a assustar em algumas oportunidades até chegar ao gol com Gustavinho. O lateral-esquerdo entrou no lugar de William, que tinha marcado no primeiro tempo, e deu o título ao Cruzeiro. O jogador chutou de fora da área, a bola acertou a trave, bateu nas costas do goleiro João Pedro e entrou.
Novamente atrás do placar, o São Paulo partiu para cima com tudo e conseguiu um pênalti. No entanto, após intervenção do VAR, foi constatado que a falta foi fora da área. Felisberto bateu a falta, mas parou em Vitor Lamounier. Na reta final, o Tricolor se lançou ao ataque e deixou muitos espaços, mas que não foram aproveitados pelo Cruzeiro. Em um contra-ataque com três jogadores contra um do São Paulo, a Raposa conseguiu perder o que seria o terceiro gol. No entanto, não fez falta. O apito final chegou e com ele o Cruzeiro se tornou o campeão da Copinha.
CRUZEIRO 2×1 SÃO PAULO
Copa São Paulo de Futebol Júnior – Final
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Pacaembu, São Paulo (SP)
Gols: William, 11’/1ºT (1-0); Isac, 47’/1ºT (1-1); Gustavinho, 28’/2ºT (2-1)
Cruzeiro: Vitor Lamounier; Nicolas (Ivanilson), Kaiquy Luiz, Kelvin e William (Gustavo); Murilo, Alessandro (André) e Rhuan Gabriel; Rayan (Pablo), Baptistella (João Cervi) e Fernando (Pietro). Técnico: Mairon César
São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas (Guilherme Reis); Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira; Tetê, Gustavo Santana (Lucyan) e Paulinho (Felipe). Técnico: Allan Barcellos.
Árbitro: Murilo Tarrega Victor
Assistentes: Dênis Matheus Afonso Ferreira e Izabele de Oliveira
VAR: Thiago Luis Scarascati
Cartões Amarelos: William, Murilo, André, Ivanilson (Cruzeiro); Matheus Ferreira (São Paulo)