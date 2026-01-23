Reação de Neymar vira destaque após gol de Gabigol na Vila Belmiro; vídeo

Reação de Neymar vira destaque após gol de Gabigol na Vila Belmiro; vídeoCamisa 10 do Santos vibrou com empate santista nos acréscimos do clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Paulistão
O gol de Gabigol nos acréscimos não mexeu apenas no placar do clássico conta o Corinthians, mas em todo brio da noite de quinta-feira (22) na Vila Belmiro. Dos torcedores aos ídolos, ninguém ficou indiferente ao empate santista no duelo da quarta rodada do Campeonato Paulista. E a reação de Neymar, nos camarotes do estádio, exemplifica muito bem isso.
Fora do clássico, o camisa 10 acompanhou cada lance do jogo com intensidade e energia. O ídolo santista reagiu a jogadas, interagiu com companheiros e até tentou negociar com torcedores durante a partida. No primeiro registro que viralizou, Neymar aparece pedindo o apoio dos alvinegros que cobravam os atletas, reivindicando as críticas para depois.
Mas a reação que realmente dominou os assuntos nas redes só veio ao fim, no gol de Gabigol. O camisa 9 empatou o clássico aos 49 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta na entrada da área — aceita por Hugo Souza. No camarote, o astro do Peixe comemorou como se estivesse em campo.
Comemoração de Neymar no gol de falta marcado por Gabigol no clássico contra o Corinthians.
