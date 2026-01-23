Reação de Neymar vira destaque após gol de Gabigol na Vila Belmiro; vídeo

O gol de Gabigol nos acréscimos não mexeu apenas no placar do clássico conta o Corinthians, mas em todo brio da noite de quinta-feira (22) na Vila Belmiro. Dos torcedores aos ídolos, ninguém ficou indiferente ao empate santista no duelo da quarta rodada do Campeonato Paulista. E a reação de Neymar, nos camarotes do estádio, exemplifica muito bem isso.

Fora do clássico, o camisa 10 acompanhou cada lance do jogo com intensidade e energia. O ídolo santista reagiu a jogadas, interagiu com companheiros e até tentou negociar com torcedores durante a partida. No primeiro registro que viralizou, Neymar aparece pedindo o apoio dos alvinegros que cobravam os atletas, reivindicando as críticas para depois.