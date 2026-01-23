Arouca x Sporting: Onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder do Português, sportinguistas (atuais bicampeões) buscam vencer fora de casa. Há o risco de nevar durante o jogo / Crédito: Jogada 10

Arouca e Sporting se enfrentam neste sábado, 24/1, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Português. Na segunda posição, com 45 pontos, os Leões (atuais bicampeões) precisam vencer, já que o líder Sporting, com 52 pontos, abriu uma boa vantagem na tabela. Mas o Arouca, por sua vez, ocupa o 13º lugar, com 17 pontos, e tenta a vitória para seguir distante da zona de rebaixamento. O jogo apresenta uma situação bastante incomum. Afinal, por causa de um fenômeno climático chamado Depressão Ingrid, que atinge a Península Ibérica, é provável que ocorra neve durante a partida, algo raro em Portugal.

Onde assistir ESPN 4 e Disney+ transmitem a partida a partir das 15h (horário de Brasília).

Como chega o Arouca O Arouca tem muitas ausências. Além de David Simão, que deixou o elenco nesta janela de transferências, o técnico não poderá contar com o goleiro titular Nico Mantl, os zagueiros Boris Popovic e Omar Fayed, o meia Pedro Santos e o atacante Dylan Nandín. No gol, Arruabarrena pe o substituto natural Mantl, mas, nas demais posições, os substitutos ainda são uma incógnita. Como chega o Sporting O Sporting também não terá força máxima. Além do meia-atacante Ioannidis, o zagueiro Eduardo Quaresma foi vetado pelo departamento médico, juntando-se às ausências certas de Nuno Santos, Geovany Quenda e Pedro Gonçalves. O técnico Rui Borges ainda aguarda a recuperação de Diomande, que segue como dúvida até momentos antes da partida. A boa notícia é que Luiz Suárez, artilheiro da equipe e em ótima fase, está liberado e vai a campo. A maior preocupação de Rui Borges, no entanto, é o clima. A neve que cai em Portugal, causada por um fenômeno incomum chamado depressão Ingrid, pode afetar o jogo.