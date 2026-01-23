Arouca x Sporting: Onde assistir, escalações e arbitragem

Arouca x Sporting: Onde assistir, escalações e arbitragemVice-líder do Português, sportinguistas (atuais bicampeões) buscam vencer fora de casa. Há o risco de nevar durante o jogo
Arouca e Sporting se enfrentam neste sábado, 24/1, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Português. Na segunda posição, com 45 pontos, os Leões (atuais bicampeões) precisam vencer, já que o líder Sporting, com 52 pontos, abriu uma boa vantagem na tabela. Mas o Arouca, por sua vez, ocupa o 13º lugar, com 17 pontos, e tenta a vitória para seguir distante da zona de rebaixamento.
O jogo apresenta uma situação bastante incomum. Afinal, por causa de um fenômeno climático chamado Depressão Ingrid, que atinge a Península Ibérica, é provável que ocorra neve durante a partida, algo raro em Portugal.
Onde assistir
ESPN 4 e Disney+ transmitem a partida a partir das 15h (horário de Brasília).
Como chega o Arouca
O Arouca tem muitas ausências. Além de David Simão, que deixou o elenco nesta janela de transferências, o técnico não poderá contar com o goleiro titular Nico Mantl, os zagueiros Boris Popovic e Omar Fayed, o meia Pedro Santos e o atacante Dylan Nandín. No gol, Arruabarrena pe o substituto natural Mantl, mas, nas demais posições, os substitutos ainda são uma incógnita.
Como chega o Sporting
O Sporting também não terá força máxima. Além do meia-atacante Ioannidis, o zagueiro Eduardo Quaresma foi vetado pelo departamento médico, juntando-se às ausências certas de Nuno Santos, Geovany Quenda e Pedro Gonçalves. O técnico Rui Borges ainda aguarda a recuperação de Diomande, que segue como dúvida até momentos antes da partida. A boa notícia é que Luiz Suárez, artilheiro da equipe e em ótima fase, está liberado e vai a campo.
A maior preocupação de Rui Borges, no entanto, é o clima. A neve que cai em Portugal, causada por um fenômeno incomum chamado depressão Ingrid, pode afetar o jogo.
“Não conseguimos treinar na neve, mas, mesmo sem isso, será difícil. No treino choveu torrencialmente, uma chuva forte e fria. A ambição e o querer ganhar têm que estar acima de tudo. Os jogadores adaptam-se bem à estratégia e às exigências, e acredito que estão preparados para a neve. Se tiver de jogar com macacões, será; e, se tiver de ser de calções e t-shirt, também será.”
AROUCA X SPORTING
19ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: 24/1/2026, às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal, Arouca (POR)
AROUCA: Arruabarrena; Sanchez, Kuipa, Rocha, Esgaio; Van Ea, Lee; Djouahra, Fukui, Trezza; Barbeiro. Técnico: João Henriques
SPORTING: Silva; Fresneda, Diamonde, Inácio, Mangas; Simões, Hjulmand; Catamo, Trincão, Guilherme; Suárez. Técnico: Rui Borges
Árbitro: Hélder Carvalho
Auxiliares: José Mira e Alexandre Ferreira
VAR: Manuel Mota
