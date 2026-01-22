Vídeo: Simeone comete gafe ao vivo após jogo do Atlético de Madrid na Champions

Após um empate sem grandes emoções por 1 a 1 entre Galatasaray e Atlético de Madrid, em Istambul, nesta quarta-feira, o técnico Diego Simeone avaliou o resultado em entrevista à imprensa turca. Embora o confronto tenha terminado de forma equilibrada, o placar frustrou os planos da equipe espanhola e gerou um momento inusitado durante a coletiva.

Durante conversa com a TRT Spor, da Turquia, com apoio de um tradutor, jornalistas perguntaram se o empate alterava a estratégia do Atlético de Madrid em relação à permanência entre os oito primeiros colocados da tabela, zona que garante classificação direta às oitavas de final. No entanto, a forma como a expressão foi transmitida causou estranheza ao treinador argentino.