Porto empata com Viktoria Plzen nos acréscimos pela Liga Europa

Gol de Deniz Gül no apagar das luzes garante ponto fora de casa e mantém o Dragão vivo na briga pelo G8 da fase de liga / Crédito: Jogada 10

O Porto buscou o empate por 1 a 1 com o Viktoria Plzen, fora de casa, em duelo válido pela 7ª rodada da Liga Europa, a segunda principal competição de clubes do futebol europeu. O gol que garantiu o ponto aos portugueses saiu apenas nos acréscimos, com Deniz Gül, aos 45 minutos do segundo tempo. Antes, o time da casa abriu o placar com Lukas Cerv e ainda teve Vydra expulso no fim da primeira etapa. LEIA MAIS: Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

Além disso, na cobrança do pênalti originado pelo lance do cartão vermelho, Samu desperdiçou a chance de empatar para o Porto.