Porto empata com Viktoria Plzen nos acréscimos pela Liga Europa

Porto empata com Viktoria Plzen nos acréscimos pela Liga EuropaGol de Deniz Gül no apagar das luzes garante ponto fora de casa e mantém o Dragão vivo na briga pelo G8 da fase de liga
O Porto buscou o empate por 1 a 1 com o Viktoria Plzen, fora de casa, em duelo válido pela 7ª rodada da Liga Europa, a segunda principal competição de clubes do futebol europeu. O gol que garantiu o ponto aos portugueses saiu apenas nos acréscimos, com Deniz Gül, aos 45 minutos do segundo tempo. Antes, o time da casa abriu o placar com Lukas Cerv e ainda teve Vydra expulso no fim da primeira etapa.
LEIA MAIS: Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada
Além disso, na cobrança do pênalti originado pelo lance do cartão vermelho, Samu desperdiçou a chance de empatar para o Porto.
Mesmo com dificuldades ao longo da partida, a equipe portuguesa manteve a pressão até o fim e conseguiu arrancar o empate nos minutos finais, evitando a derrota fora de casa e somando mais um ponto na competição continental.
Com o resultado, o Porto chegou a 14 pontos e subiu para a 7ª posição, na zona de classificação direta para as oitavas de final. No entanto, o Dragão pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Já o Plzen chegou a 11 pontos, em 15º lugar, mas assim como os portugueses, pode perder posições.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.