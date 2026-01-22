Inter de Milão x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
Inter de Milão e Pisa se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 22ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e os donos da casa podem ampliar a vantagem no topo da tabela em caso de vitória diante de seus torcedores.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Inter de Milão
A Inter é a líder isolada do Campeonato Italiano com 49 pontos, com três de vantagem para o vice-líder e rival Milan. Ou seja, um triunfo em casa garante a liderança por mais uma rodada, independentemente dos outros resultados desta 22ª rodada.
Contudo, o time vem de uma derrota em casa por 3 a 1 para o Arsenal no meio de semana, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions.
Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Cristian Chivu não poderá contar com Mateus Lusuardi, lesionado, sendo a única baixa confirmada na equipe.
Como chega o Pisa
Por outro lado, o Pisa vive uma situação mais complicada. Isto porque o time somou apenas 14 pontos em 21 partidas e está na penúltima posição da Serie A, na luta pela permanência na elite do futebol italiano.
Mesmo assim, o time vem de um empate importante contra a Atalanta.
Diante da Inter, fora de casa, o técnico Alberto Gilardino terá os desfalques de Daniel Denoon e Raúl Albiol, ambos lesionados.
INTER DE MILÃO X PISA
22ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: sexta-feira, 23/01/2026, às 16h45 (de Brasília).
Local: Giuseppe Meazza, em Milão.
INTER DE MILÃO: Yann Sommer, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Luis Henrique, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.
PISA: Simone Scuffet, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Francesco Coppola, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Marius Marin, Samuele Angori, Stefano Moreo, Henrik Meister, Mattéo Tramoni. Técnico: Alberto Gilardino.
Árbitro: Matteo Marcenaro.
Auxiliares: Gamal Mokhtar e Daisuke Yoshikawa.
VAR: Matteo Gariglio.
