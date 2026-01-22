Inter de Milão x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Inter de Milão e Pisa se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 22ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e os donos da casa podem ampliar a vantagem no topo da tabela em caso de vitória diante de seus torcedores. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Inter de Milão A Inter é a líder isolada do Campeonato Italiano com 49 pontos, com três de vantagem para o vice-líder e rival Milan. Ou seja, um triunfo em casa garante a liderança por mais uma rodada, independentemente dos outros resultados desta 22ª rodada. Contudo, o time vem de uma derrota em casa por 3 a 1 para o Arsenal no meio de semana, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions. Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Cristian Chivu não poderá contar com Mateus Lusuardi, lesionado, sendo a única baixa confirmada na equipe.

Como chega o Pisa Por outro lado, o Pisa vive uma situação mais complicada. Isto porque o time somou apenas 14 pontos em 21 partidas e está na penúltima posição da Serie A, na luta pela permanência na elite do futebol italiano. Mesmo assim, o time vem de um empate importante contra a Atalanta. Diante da Inter, fora de casa, o técnico Alberto Gilardino terá os desfalques de Daniel Denoon e Raúl Albiol, ambos lesionados.