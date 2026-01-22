Brasileirão Feminino 2026 cresce e pagará R$ 2 milhões ao campeão; veja tabela

Competição terá 18 clubes, cotas fixas de R$ 720 mil e novidades no regulamento para mães atletas; estreia ocorre em 15 de fevereiro / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta quinta-feira (22), o regulamento e a tabela detalhada da primeira fase do Brasileirão Feminino A1 de 2026. Dessa forma, a principal competição do país chega renovada e expandida nesta temporada. Agora, 18 clubes disputam o título, o que representa dois a mais que na edição de 2025. Além disso, a bola começa a rolar no dia 15 de fevereiro, dando início a um calendário que prevê 23 datas. Consequentemente, haverá um total de 167 partidas, um salto significativo em relação aos 134 jogos do ano anterior. Logo de cara, a primeira rodada já reserva grandes confrontos. Por exemplo, o Internacional recebe o São Paulo, enquanto o Atlético encara o Corinthians. No Rio de Janeiro, o destaque fica para Fluminense x Vitória, Botafogo x Juventude e Mixto-MT x Flamengo. Vale lembrar que o atual formato garante, também, vaga na Copa do Brasil Feminina para todos os participantes.

Premiação recorde e injeção financeira Não apenas houve um ganho técnico, como também a CBF reforçou o aporte financeiro no Brasileirão Feminino 2026. Nesse sentido, cada um dos 18 clubes receberá uma cota fixa de R$ 720 mil apenas pela participação na primeira fase. Ainda, a entidade instituiu um bônus de R$ 20 mil a cada partida que o clube tiver como “primeira escolha” em transmissões nacionais.

Por outro lado, a briga pelo troféu ficou mais valiosa. Assim, a equipe que se sagrar campeã faturará R$ 2 milhões, ao passo que o vice-campeonato renderá R$ 1 milhão. Por fim, a data-base para a grande final está agendada para o dia 4 de outubro. Avanços sociais do Brasileirão Feminino A saber, o documento divulgado pela CBF traz marcos importantes para a modalidade fora das quatro linhas. Portanto, a entidade oficializou o custeio de viagens para atletas lactantes acompanhadas de seus filhos, garantindo suporte logístico para as mães que atuam na elite. Outra determinação relevante visa a profissionalização total: a partir de 2027, todas as jogadoras inscritas deverão ter contrato profissional registrado. Da mesma maneira, o regulamento assegura a transmissão de 100% dos jogos, a implementação de ferramentas de análise de desempenho para os clubes e o uso do VAR (árbitro de vídeo) nas fases decisivas.