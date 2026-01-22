Barboza: “Não quero ir embora do Botafogo”

Em apenas um dia, o Botafogo vendeu David Ricardo (Dínamo Moscou) e Savarino (Fluminense). O Glorioso precisa de caixa. Barboza, então, seria o próximo? Afinal, o camisa 20 tem vínculo com o Glorioso somente até dezembro. Ou seja, em julho, o beque argentino naturalizado uruguaio pode assinar um pré-contrato com outro clube. Ofertas pelo zagueiro não faltam. Porém, ao menos, nas palavras, o jogador tranquilizou a torcida.

“Tive várias propostas. Mas prioridade é ficar no Botafogo. Não quero ir embora. Quero ficar. O clube já falou com o meu empresário. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda. Eu quero. O clube quer. E que daqui para frente que a gente tenha boas notícias”, declarou o 20 Barboza.