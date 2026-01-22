Barboza: “Não quero ir embora do Botafogo”Zagueiro, no entanto, revela que recebeu várias propostas. Ele tem contrato com o Glorioso somente até dezembro deste ano
Em apenas um dia, o Botafogo vendeu David Ricardo (Dínamo Moscou) e Savarino (Fluminense). O Glorioso precisa de caixa. Barboza, então, seria o próximo? Afinal, o camisa 20 tem vínculo com o Glorioso somente até dezembro. Ou seja, em julho, o beque argentino naturalizado uruguaio pode assinar um pré-contrato com outro clube. Ofertas pelo zagueiro não faltam. Porém, ao menos, nas palavras, o jogador tranquilizou a torcida.
“Tive várias propostas. Mas prioridade é ficar no Botafogo. Não quero ir embora. Quero ficar. O clube já falou com o meu empresário. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda. Eu quero. O clube quer. E que daqui para frente que a gente tenha boas notícias”, declarou o 20 Barboza.
Botafogo, enfim, vendeu Sava
Em seguida, Barboza comentou sobre a saída de Savarino, um dos inúmeros temas que deixaram a torcida do Botafogo triste nesta quarta-feira (20).
“Ele (Savarino) é meu amigo, meu irmão. O clube está em uma negociação com ele. Muito melhor se ele não está com a cabeça aqui, não jogar. Ele pode machucar, cometer erros. Eu passei por uma situação dessa. Se não está com a cabeça focada no jogo, e difícil jogar bem. A melhor decisão é resolver a saída. Tomara que fique. Ele tem que pensar no futuro, na família ele vai saber tomar a melhor decisão”, disse o zagueiro.
Barboza jogou os 90 minutos na vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Nilton Santos, pela rodada 3 do Campeonato Carioca. O duelo marcou a estreia do técnico Martín Anselmi e a centésima partida da fera com o manto alvinegro.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.