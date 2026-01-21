Young Boys x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Young Boys x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragemEm situações distintas, times fazem duelo nesta quinta (22), às 14h45 (de Brasília), na Suíça, pela sétima rodada da Europa League
O Young Boys recebe, nesta quinta-feira (22), o poderoso Lyon, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Wankdorf, em Berna, pela sétima rodada da Europa League. O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos. Do outro lado, o clube francês vive um momento iluminado e procura manter o embalo. As equipes, aliás, nunca se enfrentaram. Portanto, será a primeira vez o confronto na história.
Onde assistir
A partida entre Young Boys e Lyon, aliás, terá cobertura pela CazéTV e TNT Sports (também disponível na plataforma de streaming Discovery+).
Como chega o Young Boys
O clima é de urgência na Suíça. O Young Boys ocupam a 21ª colocação, com nove pontos. Assim, o time suíço precisa da vitória para se firmar na zona de classificação para os playoffs, afastando o risco de eliminação precoce. Jogar em casa é o grande trunfo, e a estratégia deve focar em uma defesa sólida explorando contra-ataques para superar o favoritismo adversário. Diante de sua torcida, a equipe, assim, vai tentar surpreender o líder e escalar a tabela de classificação.
Como chega o Lyon
Do outro lado, o Lyon está na liderança, com 15 pontos, com cinco vitórias e apenas uma derrota. A partida na Suíça é vista como a oportunidade ideal de carimbar a classificação direta para as oitavas de final. A equipe francesa faz uma campanha sólida e busca manter a concentração para evitar surpresas fora de casa. A expectativa é de uma postura ofensiva para garantir os três pontos e consolidar a liderança.
O brasileiro Endrick foi destaque do Lyon nos últimos jogos. Ele, afinal, fez sua estreia pelo clube contra o Lille, pela Copa da França, e marcou ainda no primeiro tempo. No segundo jogo, deu uma assistência e quebrou o recorde de dribles aplicados em um só jogo (9) na atual temporada do Campeonato Francês. No entanto, ele não está relacionado para o duelo desta quinta-feira. Os Gones, entretanto, não explicaram a situação.
YOUNG BOYS x LYON
Fase de liga da Europa League – 7ª rodada
Data-Hora: 22/1/2025 (quinta-feira), às 14h45 (de Brasília)
Local: Estádio Wankdorf, em Berna (SUI)
YOUNG BOYS: Marvin Keller; Saidy Janko, Gregory Wüthrich, Loris Benito e Olivier Mambwa; Sandro Lauper, Rayan Raveloson, Darian Males, David Pech e Alan Virginius; Chris Bedia. Técnico: Gerardo Seoane.
LYON: Dominik Greif; Ruben Kluivert, Clinton Mata e Nicolás Tagliafico; Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Mathys de Carvalho e Abner Vinícius; Khalis Merah e Adam Karabec; Pavel Sulc. Técnico: Paulo Fonseca.
Árbitro: Aliyar Aghayev
Assistentes: Zeynal Zeynalov e Akif Amirali
VAR: Guillermo Cuadra Fernandez