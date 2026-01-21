Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr é o maior da história do Real Madrid em assistências na Champions

Em 90 minutos, brasileiro assume liderança de assistências e se junta a Kaká em número de gols marcados na competição com o clube merengue.
O Real Madrid fez as pazes com a vitória e a torcida nesta terça-feira (20/1) ao golear o Mônaco por 6 a 1, pela sétima rodada da fase de liga da Champions no Santiago Bernabéu. Em 90 minutos, Vini Jr virou destaque ao distribuir três assistências. Com isso, ele assumiu a liderança neste quesito na história do clube merengue. Afinal, chegou a 30 passes para gol e deixou para trás Cristiano Ronaldo e Benzema, ambos com 27. O brasileiro Marcelo aparece a seguir, com 24 assistências.

O atacante brasileiro ainda balançou a rede, emplacando outro feito histórico ao empatar com o compatriota Kaká em número de tentos com a camisa do Real Madrid no torneio continental. Vini se igualou também a outros ídolos renomados, como Gerrard, Giggs e Kluivert.

Apesar dos desentendimentos recentes com o ex-técnico Xabi Alonso, da semana conturbada com vaias e das negociações de renovação contratual em pauta, sua performance diante dos franceses depositou um voto de confiança no Bernabéu.

