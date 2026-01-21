Vasco aplica chapéu no Boca Juniors e finaliza contratação de Hinestroza

Vasco aplica chapéu no Boca Juniors e finaliza contratação de HinestrozaCruz-Maltino vai pagar cerca de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do atacante, que chega ao Rio nos próximos dias
O Vasco concluiu a contratação do atacante Hinestroza, que pertencia ao Atlético Nacional. Agora, o jogador de 23 anos desembarca no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e, em seguida, assinar um contrato de quatro anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.
Inicialmente, Hinestroza mantinha negociações avançadas com o Boca Juniors. No entanto, o Vasco superou o clube argentino ao apresentar uma proposta mais atrativa, tanto no salário oferecido ao atleta quanto no valor pago ao Atlético Nacional.
Com isso, o Vasco fechou a transferência por cerca de 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões). O clube pagará o montante de forma parcelada e adquirirá 80% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Atlético Nacional garantiu 20% de uma futura venda, fator que pesou positivamente para o acordo.
Vale destacar que Hinestroza é um antigo desejo do técnico Fernando Diniz. O Vasco acompanha o atacante desde o ano passado, mas não conseguiu avançar nas tratativas naquele momento. Principalmente, o bom desempenho do jogador na Copa Libertadores valorizou o atleta e dificultou a negociação.
Marino Hinestroza atuou em 56 partidas em 2025, marcou sete gols e distribuiu nove assistências pelo Atlético Nacional. Antes disso, o atacante defendeu o Columbus Crew, dos Estados Unidos, e o Pachuca, do México. Já na base, Hinestroza passou pelo Palmeiras após ser revelado pelo América de Cali.