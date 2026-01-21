Vasco anuncia a venda de Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes

Vasco anuncia a venda de Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados ÁrabesCruz-Maltino negocia 50% dos direitos econômicos por cerca de R$ 9,4 milhões, mas transferência prevê bônus por metas
O Vasco anunciou a venda do lateral-esquerdo Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes. O Cruz-Maltino não revelou detalhes da negociação, mas o clube árabe pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O contrato prevê bônus por metas de desempenho do jogador.
Leandrinho estava nos planos da comissão técnica do Vasco, mas pediu para ser negociado. Dessa forma, o lateral-esquerdo não foi relacionado para os dois jogos do time na temporada. O pedido do jogador foi motivado pelas poucas oportunidades que teve sob o comando do Fernando Diniz. O atleta já tinha utilizado as redes sociais para se despedir do clube.
“Cheguei ao Vasco ainda criança, cheio de sonhos, querendo viver do futebol e proporcionar uma vida melhor para a minha família. Agora eu saio daqui sendo um homem formado, dentro e fora de campo, com muitos objetivos realizados, e pronto para dar novos passos na carreira. Obrigado ao Gigante da Colina por tudo que representa na minha vida. Foi e sempre será uma honra ser Vasco”.
Leandrinho foi anunciado pelo Sharjah FC nesta quarta-feira. Pelo Vasco foram 26 jogos, com dois gols marcados e uma assistência.
