Vasco anuncia a venda de Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes

O Vasco anunciou a venda do lateral-esquerdo Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes. O Cruz-Maltino não revelou detalhes da negociação, mas o clube árabe pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O contrato prevê bônus por metas de desempenho do jogador.

Leandrinho estava nos planos da comissão técnica do Vasco, mas pediu para ser negociado. Dessa forma, o lateral-esquerdo não foi relacionado para os dois jogos do time na temporada. O pedido do jogador foi motivado pelas poucas oportunidades que teve sob o comando do Fernando Diniz. O atleta já tinha utilizado as redes sociais para se despedir do clube.