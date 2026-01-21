Vasco anuncia a compra de Andrés Gómez; novo contrato vai até janeiro de 2031

Cruz-Maltino entrou em acordo com o Rennes, da França, que tinha emprestado o jogador até o meio deste ano

O Vasco anunciou a compra em definito do atacante Andrés Gómez junto ao Rennes, da França. O novo vínculo será até janeiro de 2031, com obrigação de renovação até o fim de junho do mesmo ano. O Cruz-Maltino aguarda apenas o envio do Transfer Matching System (TMS) para registrar o novo contrato na CBF. A expectativa é de que o documento chegue nesta quinta-feira.

O clube não divulgou os valores da negociação, mas a apuração do Jogada10 indica que o Vasco pagou 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões) por 60% dos direitos econômicos de Andrés Gómez. O empréstimo do atacante terminaria no meio deste ano.