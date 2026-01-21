Vasco acerta contratação do atacante Brenner

Vasco acerta contratação do atacante BrennerJogador de 26 anos chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz-Maltino
Depois de fechar com Marino Hinestroza, o Vasco acertou a contratação do atacante Brenner, que pertencia à Udinese, da Itália. O clube carioca se acertou com os representantes do jogador, que vai assinar contrato até 2029 com a equipe. O jogador de 26 anos, aliás, chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira, por volta das 7h, para se apresentar oficialmente ao clube.
De acordo com o “ge”, o Vasco vai pagar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) à Udinese, da Itália, pelo jogador. O valor terá parcela em cerca de três anos.
O desejo de Brenner pela transferência foi fundamental nas negociações. O atacante foi convencido por Fernando Diniz a jogar no Vasco. A Udinese, afinal, não pretendia utilizar o jogador e queria 6 milhões de euros para fazer negócio. Aceitou menos, porém vai ficar com uma porcentagem do atleta, cerca de 30%, podendo lucrar em uma futura venda.
Brenner marcou seis gols e deu uma assistência em 10 jogos pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos, clube que atuou por empréstimo na reta final do ano passado.
No Vasco, Brenner reencontrará Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense e no São Paulo. Em 2020, o atacante teve o melhor desempenho de sua carreira, marcando 22 gols em 44 jogos.