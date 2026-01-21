Vasco acerta a venda de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra

Vasco acerta a venda de Rayan ao Bournemouth, da InglaterraNegociação foi fechada em 35 milhões de euros e o Cruz-Maltino ficará com 25 milhões de euros e poderá lucrar 10% em futura venda
Depois de vários dias de negociação, o Vasco acertou a venda de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. A transferência foi fechada em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O Cruz-Maltino fica com cerca de 71% desse valor (25 milhões de euros – R$ 157 milhões). O restante pertence ao atacante e ao estafe, que abriram mão de uma porcentagem do montante para que o acordo fosse fechado.
A transação prevê também que o Vasco receba 10% em uma futura venda de Rayan. O atacante tinha aceitado a proposta do Bournemouth desde a semana passada. Além de oferecer mais que o dobro de salário, o clube inglês prometeu minutos imediatos ao jogador. Outro fator determinante na transferência se deu pelo fato do Bournemouth se notabilizar por ser um ótimo vendedor. As últimas quatro negociações do clube foram com Liverpool, Real Madrid, PSG e Manchester City. Até a cidade, conhecida por suas praias e pela temperatura um pouco mais quente, pesou na escolha de Rayan.
Esforço em vão
O Vasco tentou de todas as formas manter Rayan ao menos até o meio do ano. Além das inúmeras conversas, o clube buscou convencê-lo com propostas concretas. Primeiro, ofereceu um reajuste salarial e, em seguida, sugeriu a compra de parte dos direitos econômicos do jogador. No entanto, nenhuma das investidas teve sucesso. Diante disso, e considerando todo o histórico da relação, o Cruz-Maltino acabou cedendo. Ainda assim, o atacante havia renovado contrato no fim do ano passado, estendendo o vínculo de dezembro de 2026 para 2028. Com isso, o Vasco conseguiu melhores condições para concretizar a venda.
Por fim, Rayan se despediu do Vasco na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, em São Januário, na última quinta-feira. Na partida, o atacante marcou dois gols e recebeu grande celebração da torcida. O jogador chegou ao clube aos 9 anos e construiu uma trajetória marcante. Ao todo, disputou 99 partidas pelo time profissional, marcou 25 gols e deu duas assistências. Além disso, no ano passado, terminou como artilheiro da Copa do Brasil e conquistou o prêmio de Revelação do Brasileirão.