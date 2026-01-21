Vasco acerta a venda de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra

Negociação foi fechada em 35 milhões de euros e o Cruz-Maltino ficará com 25 milhões de euros e poderá lucrar 10% em futura venda / Crédito: Jogada 10

Depois de vários dias de negociação, o Vasco acertou a venda de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. A transferência foi fechada em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O Cruz-Maltino fica com cerca de 71% desse valor (25 milhões de euros – R$ 157 milhões). O restante pertence ao atacante e ao estafe, que abriram mão de uma porcentagem do montante para que o acordo fosse fechado. A transação prevê também que o Vasco receba 10% em uma futura venda de Rayan. O atacante tinha aceitado a proposta do Bournemouth desde a semana passada. Além de oferecer mais que o dobro de salário, o clube inglês prometeu minutos imediatos ao jogador. Outro fator determinante na transferência se deu pelo fato do Bournemouth se notabilizar por ser um ótimo vendedor. As últimas quatro negociações do clube foram com Liverpool, Real Madrid, PSG e Manchester City. Até a cidade, conhecida por suas praias e pela temperatura um pouco mais quente, pesou na escolha de Rayan.