São Paulo x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Tricolor e Lusa se enfrentam para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão

Nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), o São Paulo recebe a Portuguesa, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão. A partida acontece no estádio do Morumbis, na cidade de São Paulo. As duas equipes, que tropeçaram nas primeiras rodadas da competição, agora duelam para entrar na zona de classificação para o mata-mata.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha todos os detalhes, ao vivo, a partir de 18h. Ricardo Froede veste a camisa 10 da narração. Tiago Hugolini assume as rédeas dos comentários, enquanto o sagaz Rogério Souza fica com a responsabilidade de assegurar boas reportagens.