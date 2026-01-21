Santos x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe e Timão se enfrentam para seguir na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão / Crédito: Jogada 10

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão. A partida acontece na Vila Belmiro, casa do Peixe, localizada na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. As duas equipes iniciaram a rodada na zona de classificação para o mata-mata do torneio, mas podem perder a posição em caso de derrota. Onde assistir Santos x Corinthians O jogo entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, e da HBO Max no streaming.

Como chega o Santos O Peixe vem de um empate frustrante diante do Guarani, fora de casa, com gol sofrido nos últimos minutos do jogo. Até o momento, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda acumula quatro pontos em três jogos, e ocupa a oitava posição da tabela, a última na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão.

A dúvida pelo lado do Peixe é sobre a utilização de Gabigol. O atacante tem uma tendinite no joelho e sua participação no clássico está condicionada a uma boa resposta física nos treinamentos das últimas terça e quarta-feira. Por outro lado, Neymar, que segue se recuperando de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, continua de fora. Como chega o Corinthians O Timão, por sua vez, também vem de um empate, mas em situação totalmente oposta. Isso porque, neste caso, o gol marcado nos últimos minutos foi do Corinthians, e o adversário era o São Paulo, um clássico estadual. Apesar do estado de espírito diferente, o time de Dorival Júnior tem a mesma pontuação que o adversário da vez: quatro pontos em três jogos. O clube ocupa a sétima posição na tabela. Os principais desfalques do Corinthians são três: Memphis Depay, que voltou a treinar com o Corinthians na última terça-feira (20) e passa por processo de recondicionamento físico de olho na disputa da Supercopa do Brasil; Rodrigo Garro, que passou por cirurgia no punho; e José Martínez, que ainda não retornou ao Brasil.