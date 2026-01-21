Roma x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Duelo de italianos e alemães na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (22), Roma e Stuttgart se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, na capital italiana, pela 7ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. A partida coloca frente a frente duas equipes com campanhas idênticas no torneio. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube). Como chega a Roma A Roma chega embalada após a vitória por 2 a 0 sobre o Torino no Campeonato Italiano e quer aproveitar o bom momento para buscar os três pontos diante de seus torcedores. Na Liga Europa, a Roma tem 12 pontos em seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas, a mesma campanha do próprio Stuttgart. Dessa maneira, os italianos aparecem na 10ª posição, somente uma atrás dos alemães, que levam vantagem no saldo de gols.

Mesmo assim, o técnico Gasperini precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Angeliño, Artem Dovbyk, Evan Ferguson, El Shaarawy e Pierluigi Gollini, lesionados, são baixas confirmadas para esta quinta-feira. Como chega o Stuttgart Por outro lado, o Stuttgart vem de um empate por 1 a 1 com o Union Berlin no Campeonato Alemão e tenta surpreender os italianos para seguir em busca da classificação na Liga Europa. Assim como os italianos, o Stuttgart vem de três vitórias consecutivas na competição e promete jogo duro no Estádio Olímpico.