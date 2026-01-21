Raphael Veiga, do Palmeiras, entra na mira do América-MEX

O América-MEX tem interesse em contratar o meio-campista Raphael Veiga, do Palmeiras. No entanto, o Verdão não facilitará venda do jogador e pede algo na casa dos 10 milhões de dólares (R$ 53,6 milhões) para liberar o atleta, que tem contrato ainda até 2027 com o Alviverde. A informação é da ESPN.

No momento ainda não há uma proposta concreta ao Palmeiras, mas pode acontecer nos próximos dias. A tendência é que uma investida seja feita em breve no valor de 13 milhões de dólares (R$ 69,6 milhões), valor que englobaria todos os custos de uma negociação como impostos e luvas.