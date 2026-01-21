Raphael Veiga, do Palmeiras, entra na mira do América-MEX

Raphael Veiga, do Palmeiras, entra na mira do América-MEXAndré Jardine, técnico do clube mexicano, vê meia como solução para problemas ofensivos no Clausura 2026
O América-MEX tem interesse em contratar o meio-campista Raphael Veiga, do Palmeiras. No entanto, o Verdão não facilitará venda do jogador e pede algo na casa dos 10 milhões de dólares (R$ 53,6 milhões) para liberar o atleta, que tem contrato ainda até 2027 com o Alviverde. A informação é da ESPN.
No momento ainda não há uma proposta concreta ao Palmeiras, mas pode acontecer nos próximos dias. A tendência é que uma investida seja feita em breve no valor de 13 milhões de dólares (R$ 69,6 milhões), valor que englobaria todos os custos de uma negociação como impostos e luvas.
Mas para realizar a proposta, o América-MEX ainda precisa liberar uma vaga de jogador estrangeiro no elenco. Para isso, a diretoria avalia a saída de Víctor Dávila ou José Zúñiga, o que abriria espaço para a chegada de Veiga.
Veiga, aliás, é um dos pedidos do técnico André Jardine, que teve passagem pelo São Paulo e seleção olímpica. Além do meia, Maurício, também do Palmeiras, e Bruno Zapelli, do Athletico-PR, também estão na lista do treinador. A ideia é contratar um jogador que possa resolver a escassez de gols do time.
Raphael Veiga é um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos anos. Revelado pelo Coritiba, passou por Athletico antes de se consolidar no Verdão, onde conquistou títulos importantes como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, sendo protagonista em várias dessas campanhas.
Ele tem contrato com o Verdão até março de 2027. Desde que chegou ao clube, soma 378 partidas, com 108 gols e 54 assistências, números que o colocam entre os principais nomes da era recente do Verdão.
