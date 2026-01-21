Ponte Preta x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Embate é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Macaca ainda não venceu no certame

Ponte Preta e São Bernardo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Paulista. Zerada na classificação, a Macaca é a lanterna do Estadual. Já o time do ABCD Paulista está em quinto lugar, com quatro pontos.

A Voz do Esporte acompanha o duelo, ao vivo, a partir de 20h. Christian Rafael está confirmado na narração. Clayton Santos fica com a incumbência dos comentários. Já o microfone da reportagem fica sob a batuta de Raphael Almeida.