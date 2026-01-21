Polícia deflagra operação contra venda ilegal de camarote no MorumBis

Ex-dirigentes do São Paulo são alvos de buscas em apuração sobre comercialização irregular / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (21), uma operação para investigar a negociação irregular de ingressos de camarotes no estádio do MorumBis, sede do São Paulo Futebol Clube. A ação incluiu o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão relacionados ao caso. Entre os alvos da investigação estão Mara Casares, ex-mulher do presidente afastado do clube, Júlio Casares, e Douglas Schwartzmann, diretor adjunto das categorias de base do São Paulo. Rita Adriana, apontada como intermediária na comercialização não autorizada de um camarote, também entrou no foco dos investigadores.

O caso passou a ser apurado após o Ministério Público de São Paulo ser acionado, em dezembro, para analisar indícios de venda ilegal de ingressos vinculados a um espaço do estádio que não integra a lista oficial de camarotes comercializados pelo clube. Apesar disso, o local teve seu uso cedido informalmente, o que possibilitou a revenda de entradas.

Áudios divulgados pelo portal ‘GE’ indicam que Mara Casares e Douglas Schwartzmann, então dirigentes do São Paulo, pressionaram Rita Adriana a desistir de uma cobrança judicial envolvendo valores da venda de ingressos. A tentativa, segundo a investigação, teria como objetivo evitar a exposição pública do esquema. A apuração, aliás, se soma a outra investigação policial que analisa suspeitas de irregularidades financeiras no clube. O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o impeachment de Júlio Casares, que foi afastado do cargo. A decisão ainda será submetida à assembleia de associados. Relembre o caso A investigação, portanto, se concentra no camarote 3A, conhecido como “Sala Presidencial”, um espaço do MorumBis que o clube não disponibiliza para venda. Segundo os investigadores, uma intermediária repassou e comercializou ingressos do local sem autorização formal do São Paulo.