Plzen x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Liga Europa 2025/26 estão de volta. Nesta quinta-feira (22), Viktoria Plzen e Porto se enfrentam às 14h45 (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. A bola rola na Doosan Arena, na República Tcheca, e coloca frente a frente duas equipes que ainda têm condições de buscar a classificação para a próxima fase. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Jogadores do City reembolsam torcedores após vexame na Champions

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube). Como chega o Plzen O Plzen está invicto nesta edição da Liga Europa, mas vem de três empates consecutivos. Dessa maneira, o time precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa para seguir com chances de classificação direta para as oitavas de final. O clube da República Tcheca abre esta 7ª rodada na 14ª posição, com 10 pontos, na zona dos playoffs. Como chega o Porto Por outro lado, o Porto vem de duas vitórias consecutivas na Liga Europa que colocaram o time no G-8, na zona de classificação direta para as oitavas de final. Ou seja, o Dragão depende somente de suas forças para buscar a vaga. A equipe abre a 7ª rodada na 8ª posição, com 13 pontos, apenas dois a menos que o líder Lyon.