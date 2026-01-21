Plano do Corinthians para reestruturar dívidas é homologado pela Justiça

Acordo será executado em dez anos e prevê uso progressivo de receitas recorrentes do clube para quitação das dívidas

A Justiça de São Paulo aprovou o plano que o Corinthians apresentou para o pagamento de aproximadamente R$ 450 milhões em dívidas por meio do Regime Centralizado de Execuções (RCE). A homologação ocorreu na última terça-feira (20), após um processo que se estendeu por mais de um ano. O acordo estabelece prazo de dez anos para quitação das dívidas e início dos pagamentos em março.

No começo das negociações, o Corinthians informou que o plano englobava R$ 367 milhões. Com a inclusão de juros, correções monetárias e novos credores, o valor total foi ampliado para os R$ 450 milhões atuais. Desse montante, cerca de R$ 200 milhões já tramitavam em ações de execução na Justiça.