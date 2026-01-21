Palmeiras volta a treinar após goleada, e trio avança em recuperação

Jogadores participaram do treinamento desta quarta-feira e deram um passo a mais para retornar ao time na sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira (21) após perder de 4 a 0 para o Novorizontino, a maior goleada sofrida pelo técnico Abel Ferreira no comando do time. Contudo, o comandante teve motivos para sorrir no retorno às atividades na Academia. Afinal, o meia Felipe Anderson participou integralmente da atividade na manhã desta quarta. Por conta de uma entorse sofrida no tornozelo, ainda na decisão da Libertadores, contra o Flamengo, o atleta ainda não entrou em campo em 2026.

Quem também avançou em sua recuperação de problemas físicos foi Vitor Roque. O atacante participou de todos os trabalhos, porém em atividades individualizadas. No sábado, ele deixou o jogo contra o Mirassol com dores no joelho, e exames médicos realizados pelo jogador não constaram lesão. Dessa maneira, não atuou contra o Novorizontino.

Já Andreas Pereira, que sofreu um trauma no ombro contra o Santos, está com recuperação avançada. O meia participou da maior parte do treino do Palmeiras e deve voltar a atuar em breve. Outros lesionados do elenco, Lucas Evangelista e Figueiredo trabalharam com bola à parte, junto com meninos da base. Os jogadores que ficaram mais de um tempo em campo na última partida fizeram apenas atividades internas no CT. O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em Barueri, quando faz o clássico da rodada com o São Paulo.