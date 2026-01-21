No sufoco, Chelsea vence o Pafos pela Champions League

Com gol do equatoriano Caicedo, Blues marcam na reta final da partida e sobem para oitavo lugar da fase de liga da competição continental / Crédito: Jogada 10

O Chelsea suou, mas conseguiu superar o ferrolho do Pafos e venceu por 1 a 0, em Stamford Bridge, nesta quarta-feira (21). O time londrino teve a posse de bola durante todo o jogo e tinha dificuldades para entrar na área rival. Coube ao equatoriano Caicedo, em lance de bola parada, tirar o zero do placar da partida, válida pela sétima e penúltima rodada da fase de liga da Champions. O resultado fez o Chelsea subir para 13 pontos, na oitava colocação, que garante classificação direta às oitavas de final da competição continental. Já o Pafos segue com seis, em 30º, precisando de uma vitória na última rodada para ainda sonhar com vaga nos playoffs.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela última rodada da fase de liga da Champions. Enquanto o Chelsea vai à Itália visitar o Napoli, o Pafos recebe o Slavia Praga, no Chipre.

Atuando no Stamford Bridge, o Chelsea controlou as ações e manteve maior posse de bola durante todo o primeiro tempo. Contudo, trocava passes de um lado para o outro em busca de espaços, que não apareciam. O centroavante Delap era figura desaparecida em campo por conta da falta de criatividade. Aos 18 minutos, os Blues chegaram com perigo após cruzamento da direita, que Enzo Fernández mandou para o gol. Contudo, a arbitragem marcou falta do argentino, para desespero de todos os azuis de Londres. O Pafos mal conseguia sair de seu campo de defesa. Em apenas uma escapada, na qual conseguiu trocar bons passes na saída de jogo, o brasileiro Jajá cortou o marcador e finalizou. A bola desviou em Reece James e pegou na trave. Estevâo entra no intervalo, mas Caicedo garante vitória do Chelsea O quase gol do time cipriota fez o Chelsea criar um pouco mais. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Caicedo, que finalizou para boa defesa de Gorter. No rebote, Garnacho cruzou e Badiashile cabeceou para fora. Em outros dois lances, o volante equatoriano e o lateral Hato obrigaram o goleiro a duas intervenções, garantindo o empate sem gols nos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, Liam Rosenior lançou Estêvão no lugar de Reece James, aumentando ainda mais a blitz do Chelsea sobre o Pafos. O brasileiro alternava com Pedro Neto entre a ponta direita e a armação das jogadas, e logo teve uma boa chance, após passe preciso de Enzo Fernández. Em duas oportunidades, a defesa cipriota travou na hora da finalização, uma com o ex-jogador do Palmeiras e outra com Garnacho. Aos poucos, o Chelsea foi enfrentando outro obstáculo na partida além do ferrolho do Pafos: o nervosismo. Em muitos momentos, o time tentava as jogadas individuais na hora errada, cruzamentos excessivos para a área e uma pressão menor do que ocorreu no início da segunda etapa. Apesar dos problemas em campo. os Blues chegaram ao tão buscado gol aos 33 minutos Após escanteio cobrado da direita, Caicedo subiu mais que todo mundo e marcou. Um prêmio ao equatoriano, o que mais tentou o gol durante o jogo. No fim, os visitantes tentaram jogar algumas bolas na área e finalizações para surpreender o goleiro dos Blues, porém sem êxito.