Muros do Palmeiras são pichados após goleada para o Novorizontino

Principais alvos dos protestos foram a presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira / Crédito: Jogada 10

Muros da sede do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados durante a madrugada desta quarta-feira (21), após a goleada sofrida pelo Verdão por 4 a 0 para o Novorizontino. Entre os alvos das pichações estão a presidente do clube, Leila Pereira, e o técnico Abel Ferreira. Alguns dos recados presentes nos muros são “2025 de novo”, “SPAlmeiras”, “time sem vergonha” e “cadê o planejamento?”. Para Abel, o recado foi “Acabou a mágica?”, em referência à goleada sobre a LDU (Equador) na última Libertadores, chamada de “noite mágica” pelo próprio treinador. Outra frase escrita no muro foi “Leila, seu negócio é roubar”, direcionada à mandatária do clube.

O Palmeiras ainda não se manifestou sobre o acontecido.

Vale lembrar que a goleada sofrida pelo Palmeiras diante do Novorizontino foi a pior da “era Abel”. Curiosamente, a partida marcava o jogo de número 400 da comissão técnica portuguesa, que dirige o Verdão desde novembro de 2020. Além disso, o Alviverde não perdia por quatro gols de diferença desde 2015, quando sofreu goleada por 5 a 1 para a Chapecoense no Brasileirão daquele ano. O que Abel Ferreira disse após Novorizontino 4 x 0 Palmeiras Na entrevista coletiva pós-jogo, Abel Ferreira resumiu a péssima atuação do Palmeiras a “falta de competitividade” e não deu detalhes sobre questões táticas. Como em outras entrevistas, o treinador afirmou que os problemas da equipe foram fruto de “falta de mobilização”. “Não fomos competitivos. Nós sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras, mas é um golpe duro. Quando não somos competitivos e nem nos mobilizamos mentalmente para os jogos, esses resultados podem acontecer. Basta olhar a forma como sofremos os gols quatro gols. Se for analisar, não é normal na nossa equipe. Não é normal porque não fomos competitivos. É uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se não aprendemos com o que aconteceu aqui hoje”, se limitou a dizer o técnico.