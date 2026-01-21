Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Mirassol x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Duelo é válido pela rodada 4 desta edição do Campeonato Paulista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mirassol e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no Maião, pela rodada 4 desta edição do Campeonato Paulista. Os donos da casa estão em 11º lugar, com três pontos. Já o Massa Bruta é o líder, com nove. Tem, portanto, 100% de aproveitamento.

A Voz do Esporte não perde tempo e começa a transmissão, ao vivo, às 18h30. Diego Mazur narra o embate, com o suporte de Álvaro Martim nos comentários e Rogério Souza na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar