Mercado da bola de quarta (21): dia é cheio no Vasco

Mercado da bola chegando com tudo nesta quarta-feira (21/1) e você não perde nada aqui no Jogada10. O dia no Vasco é de novidades, enquanto o Botafogo acertou a venda de um defensor. Já o Corinthians busca reforço no mercado nacional. Vamos conferir as principais negociações desta quarta?
Dia cheio no Vasco
Além de anunciar a venda de Leandrinho ao Al-Sharjah (EAU), o Vasco se aproximou da saída de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. A transferência foi fechada em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O Cruz-Maltino fica com cerca de 71% desse valor (25 milhões de euros – R$ 157 milhões). O restante pertence ao atacante e ao estafe, que abriram mão de uma porcentagem do montante para que o acordo fosse fechado. A transação prevê também que o Vasco receba 10% em uma futura venda de Rayan.
Além disso, o Vasco concluiu a contratação do atacante Hinestroza, que pertencia ao Atlético Nacional. Agora, o jogador de 23 anos desembarca no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e, em seguida, assinar um contrato de quatro anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.
Inicialmente, Hinestroza mantinha negociações avançadas com o Boca Juniors. No entanto, o Vasco superou o clube argentino ao apresentar uma proposta mais atrativa, tanto no salário oferecido ao atleta quanto no valor pago ao Atlético Nacional. Outra contratação cruz-maltina é do atacante Brenner, da Udinese (ITA).
Botafogo vende zagueiro
O Botafogo, enfim, chegou a um acordo com o Dínamo Moscou, da Rússia, pela venda do zagueiro David Ricardo. Dessa forma, o clube russo desembolsará 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) à vista, além de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em metas, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.
A negociação durou semanas. Contudo, os clubes chegaram a um acordo em reunião nesta última terça-feira (20). Assim, o Botafogo pode receber 250 mil euros (R$ 1,5 milhão) a cada dez jogos, com limite até 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Portanto, o zagueiro precisa disputar 40 jogos para o Glorioso receber toda a meta estipulada em contrato.
Corinthians quer atacante do Galo
O Corinthians iniciou conversas com o Atlético-MG para contratar o atacante Júnior Santos, de 31 anos, por empréstimo. A negociação envolve vínculo de um ano, com o clube paulista assumindo integralmente os salários do jogador. As partes também discutem a inclusão de um valor pré-fixado para compra em definitivo ao fim do contrato. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola.
O Corinthians busca reforçar o setor ofensivo com um atleta experiente e avalia o empréstimo como alternativa viável dentro do planejamento financeiro. A diretoria entende que o modelo reduz riscos imediatos e permite análise de desempenho antes de uma possível aquisição definitiva.