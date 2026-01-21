Lucas Hernández se defende das acusações de tráfico de pessoas e trabalho irregular

Zagueiro do PSG nega irregularidades, afirma ter sido manipulado emocionalmente e diz que agiu de boa-fé ao acolher família colombiana / Crédito: Jogada 10

Lucas Hernández, zagueiro do PSG e campeão do mundo com a França em 2018, se manifestou oficialmente ao lado da família nesta quarta-feira (21) para responder às graves acusações de tráfico de pessoas e ocultação de relação de trabalho feitas por uma família colombiana. De acordo com a denúncia, um casal e seus três filhos teriam viajado da Colômbia para a França em setembro de 2024 para trabalhar para o jogador, permanecendo nessa situação até novembro de 2025. Assim, a acusação aponta que o trabalho teria ocorrido sem respaldo legal e com jornadas excessivas. LEIA MAIS: Jogadores do City reembolsam torcedores após vexame na Champions

Em um comunicado conjunto, Lucas Hernández e a esposa negaram as acusações e afirmaram que foram, na verdade, vítimas de exploração e manipulação emocional. Além disso, o texto destaca que a família acolheu as pessoas envolvidas por acreditar estar ajudando amigos.