Liverpool vence Marselha com “tempero brasileiro” e encaminha classificação às oitavas da Champions

Jogo ficou marcado pelo retorno de Salah aos Reds, as boas defesas de Alisson e um golaço de Szoboszlai / Crédito: Jogada 10

O Liverpool (Inglaterra) venceu o Olympique de Marselha (França) por 3 a 0 nesta quarta-feira (21), no Vélodrome, em Marselha, pela sétima rodada da fase de liga da Uefa Champions League. A vitória dos Reds teve um certo “tempero brasileiro”, não apenas pelas boas defesas de Alisson, que impediu o time francês de balançar as redes, mas também pelo gol de Szoboszlai, já nos acréscimos do primeiro tempo, em cobrança de falta por baixo da barreira, lance semelhante ao consagrado por Ronaldinho Gaúcho. Além do húngaro, o goleiro Rulli marcou contra, e Gakpo fechou a contagem nos acréscimos do segundo tempo. Com este resultado o Liverpool subiu para a quarta posição da tabela da competição e depende só de si para terminar a primeira fase entre os oito melhores times, com classificação direta às oitavas de final da competição. O time de Arne Slot tem 15 pontos em sete jogos. O Marselha, por sua vez, estacionou na 19ª posição, com nove pontos, e já não tem chances de classificação direta às oitavas de final. O time de Roberto de Zerbi precisa de uma vitória para sacramentar a classificação para a fase de playoffs, preliminar às oitavas.

Golaço de Szoboszlai destrava o jogo do Liverpool Mesmo fora de casa, o Liverpool tentou tomar as rédeas do jogo, mas esbarrou na boa defesa do Marselha. O time francês se posicionou com duas linhas de quatro e ainda contava com o auxílio dos pontas, Traoté e Weah, um de cada lado, para fechar o corredor. Como resposta, os Reds forçaram passes nas pontas, tentando abrir a defesa adversária. Pelo lado direito, Salah recebia e tentava partir para a jogada individual; do lado esquerdo, o lateral Kerkez atuou espetado no ataque, quase como um ponta.

A circulação de bola, no entanto, era lenta e por isso os ingleses não transformaram o controle da posse em chances claras. Prova disso é que a primeira grande oportunidade de gol da primeira etapa saiu somente aos 22 minutos, após uma transição rápida. Van Dijk antecipou o passe no meio-campo, Gravenberch recuperou a sobra e acionou Salah na ponta. O egípcio invadiu a área e fez passe rasteiro para o meio da área, em direção a Ekitiké, que desviou para o gol. O francês, no entanto, estava um pouco à frente da linha da bola e o gol acabou anulado pelo VAR. A resposta do Marselha veio quatro minutos depois, quando Gouiri recuperou sobra de bola parada pelo lado direito e, dentro da área, finalizou forte contra o gol de Alisson, para grande defesa do brasileiro. Quando tudo indicava empate sem gols no primeiro tempo, Szoboszlai tirou da cartola um belíssimo gol em cobrança de falta frontal. O húngaro, especialista em bolas paradas, finalizou com muita categoria, por baixo da barreira, para abrir o placar. Jogo aberto e chances de ambos os lados Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, com chances de ambos os lados. E mais uma vez Alisson foi fundamental para impedir que os franceses marcassem. Logo aos seis minutos, Greenwood finalizou de fora da área e, mais uma vez, esbarrou no brasileiro. O Marselha seguiu tentando, mas passou a deixar mais espaço para os contra-ataques do Liverpool, que acionaram Salah com mais espaço para jogar.

A chance mais perigosa dos ingleses, no entanto, surgiu aos 13 minutos com passe em profundidade de Szoboszlai para Ekitiké, que finalizou de primeira e acertou a trave. De tanto insistir, o time de Arne Slot ampliou: aos 26 minutos, Frimpong carregou a bola pelo lado direito, venceu o duelo individual contra o brasileiro Igor Paixão e finalizou rasteiro. A bola desviou no goleiro Rulli e entrou. A Uefa atribuiu o gol ao goleiro do Marselha, contra. Com boa vantagem no placar, o Liverpool administrou o resultado e entregou a posse para o Marselha. Os franceses, entretanto, não conseguiram incomodar a defesa dos Reds, com exceção de uma finalização de Aubameyang aos 45 minutos. Novamente, o Marselha parou em grande defesa de Alisson. Nos acréscimos, Gakpo marcou o terceiro com chute cruzado, após passe de Gravenberch em outro bom contra-ataque dos ingleses, para dar números finais ao placar. Os próximos jogos de Olympique de Marselha e de Liverpool O Liverpool volta a campo no sábado (24), às 14h30 (de Brasília), quando enfrenta o Bournemouth fora de casa pela Premier League. Pela Champions, os Reds encaram o Qarabag (Azerbaijão) na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília).