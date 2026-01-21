Juventus x Benfica: Onde assistir, escalações e arbitragem

Penúltima rodada da fase de grupos da Champions. Juve precisa vencer para sonhar com o G-8. Benfica? é vencer ou a eliminação é iminente / Crédito: Jogada 10

Jogo decisivo nesta quarta-feira, 21/1, às 17h, na Juventus Arena, em Turim. Nesta ocasião, pela sétima (penúltima) rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Juve receberá os portugueses do Benfica. Para os visitantes, que têm seis pontos e estão em 28º lugar, a vitória é essencial, pois levaria o time ao grupo daqueles que vão jogar a repescagem (do 9º ao 24º lugares). Por outro lado, a Juventus precisa vencer para seguir com sua chance de classificação direta para as oitavas (do 1º ao 8º lugares). No momento, com nove pontos, ocupa a 17ª posição. Caso perca, terá de brigar para se manter na zona de repescagem na última rodada. Vale lembrar, o regulamento garante que o Top-8 vai às oitavas; enquanto isso, os times do 9º ao 24º lugares jogam mata-matas (são oito: 9º x 24º, 10º x 23º…) e os times de 25º a 36º estão eliminados.

Onde assistir O canal HBO Max transmite a partir das 17h (horário de Brasília).

Como chega a Juventus Na coletiva de imprensa nesta terça-feira, o treinador Luciano Spalletti enalteceu o Benfica e o treinador José Mourinho, que já foi seu desafeto, com elogios: “Todo nosso respeito ao Benfica por muitos fatores. De fato, confrontar este clube não é apenas jogar contra uma equipe, mas contra um pedaço da história do futebol. Além disso, o treinador é José Mourinho. Quando se fala em Mourinho, aumenta sempre o volume do futebol. Defrontá-lo é sempre um orgulho. Além disso, o time tem muitos jogadores de alto nível.” Spalletti terá três desfalques para a partida: Rugani, Milik e Vlahovic, todos lesionados. No entanto, João Mário se recuperou e está apto para o jogo.

Como chega o Benfica José Mourinho disse que a situação do Benfica na tabela não é boa. Ainda assim, a recuperação com duas vitórias após quatro derrotas seguidas é alentadora: “É mais uma final. Quando fomos ao Ajax, sabíamos que era decisivo e vencemos. Quando recebemos o Nápoles [2-0], sabíamos que era jogo de vida ou morte e vencemos. Agora, chegamos aos últimos dois jogos sem saber quantos pontos precisamos. Obviamente, isso nos deixa nesta situação.” Mourinho não confirmou qual time estará em campo, mas adiantou que Bruma, recuperado de lesão, está entre os relacionados e pode ter chance de entrar durante a partida. A principal ausência é Ricardo Rios, com problema no ombro. Portanto, Prestianni iniciará o jogo.