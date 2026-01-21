Juventus vence, sonha por vaga direta e complica o Benfica na Champions

A Juventus fez o dever de casa e venceu o Benfica por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), na Juventus Arena, em Turim, pela sétima e penúltima rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Khéphren Thuram e Weston McKennie anotaram os gols da vitória italiana no segundo tempo. O time português poderia colocar fogo no jogo no fim em penalidade. No entanto, o artilheiro Pavlidis escorregou na marca da cal e isolou a bola.

Com o resultado, a Velha Senhora ocupa a 15ª posição, com 12 pontos, e garantiu, pelo menos, classificação para os playoffs das oitavas. Porém, ainda tem chances de avançar de forma direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal, está a um ponto do oitavo colocado Chelsea. Do outro lado, as Águias precisam de um milagre. O time está na 29ª colocação, com apenas seis pontos, precisa vencer e ainda contar com outros resultados.