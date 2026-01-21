Juventus vence, sonha por vaga direta e complica o Benfica na Champions

Juventus vence, sonha por vaga direta e complica o Benfica na ChampionsVelha Senhora bate Águias por 2 a 0 e se garante, pelo menos, nos playoffs das oitavas; Portugueses precisam de um milagre
A Juventus fez o dever de casa e venceu o Benfica por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), na Juventus Arena, em Turim, pela sétima e penúltima rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Khéphren Thuram e Weston McKennie anotaram os gols da vitória italiana no segundo tempo. O time português poderia colocar fogo no jogo no fim em penalidade. No entanto, o artilheiro Pavlidis escorregou na marca da cal e isolou a bola.
Com o resultado, a Velha Senhora ocupa a 15ª posição, com 12 pontos, e garantiu, pelo menos, classificação para os playoffs das oitavas. Porém, ainda tem chances de avançar de forma direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal, está a um ponto do oitavo colocado Chelsea. Do outro lado, as Águias precisam de um milagre. O time está na 29ª colocação, com apenas seis pontos, precisa vencer e ainda contar com outros resultados.
A equipe italiana abriu o placar aos 11 minutos da segunda etapa. Thuram pegou a bola pelo lado esquerdo entrando na grande área, cortou a marcação e chutou com precisão no cantinho do gol. Aos 19 minutos, Weston McKennie fez a tabelinha com Jonathan David e chutou no cantinho direito do goleiro Trubin para ampliar a vantagem.
Depois disso, o Benfica tentou emplacar uma pressão, mas com dificuldades. Em um ataque, Bremer fez falta dentro da área em Leandro Barreiro. Após análise do VAR, o árbitro apontou para marca da cal. Era a oportunidade para os portugueses tentarem uma reação, aos 36 minutos da segunda etapa. Porém não aconteceu. Pavlidis foi pra batida da penalidade máxima com o pé direito, mas escorregou mandando a bola muito longe do gol.
E agora?
Na última rodada da fase de liga da Champions, os times voltam a campo na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília). A Juventus encara o Monaco, no Louis II, enquanto o Benfica recebe o poderoso Real Madrid, no Estádio da Luz. Time português precisa de um milagre para seguir na competição.