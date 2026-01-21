Justiça impede Neymar de pagar multa de mais de R$ 100 milhões; entenda

Processo envolve a ida para o Barcelona em 2013. Fisco acusa craque e seu pai de fraude na tentativa de diminuir o pagamento de impostos / Crédito: Jogada 10

Neymar conquistou um resultado positivo na Justiça Federal e está próximo de evitar o pagamento de uma multa avaliada em R$ 180 milhões. Afinal, o craque e seu pai sofreram acusações de suposta tentativa de fraudar a transferência para o Barcelona, em 2013. O Fisco argumenta que os dois montaram uma estratégia para usar empresas da família, na tentativa de diminuir a quitação dos impostos. Assim, o conjunto de órgãos que tem como incumbência de gerir, fiscalizar e pela arrecadação de impostos alegam que Neymar e seu pai registraram parte do dinheiro incorretamente. No caso, como direitos de imagem e não sendo salários, o que deveria ser o correto, segundo a versão do Fisco.

De acordo com a avaliação judicial, o jogador e seu pai não foram autores de práticas fraudulentas. Por sinal, considerou-se correta a movimentação em utilizar as empresas de sua família para potencializar os direitos de imagem.

Assim, a Justiça Federal promoveu a invalidação das maiores multas, uma com cobrança de 150% do valor inicial. Além de entender que Neymar pode ter a compensação no Brasil que ele se comprometeu a pagar na Espanha. Mesmo com a vitória inicial, o Governo ainda tem a chance de recorrer da decisão.

