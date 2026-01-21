Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo

Dirigente foi afastado pelo Conselho do clube na última sexta-feira (16) após aprovação do processo de impeachment / Crédito: Jogada 10

Julio Casares apresentou nesta quarta-feira (21) um pedido de renúncia à presidência do São Paulo. O agora ex-mandatário do clube publicou uma carta em suas redes sociais para anunciar a decisão. Agora, o vice-presidente Harry Massis, que ocupava o cargo de forma interina, passa a dirigir o clube até o final do ano, quando ocorrem novas eleições. Desde a última sexta-feira (16), quando o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a abertura do processo de impeachment contra Casares, havia a expectativa pela renúncia. Isso porque essa seria a única forma do então presidente do clube preservar seus direitos políticos.

Com a derrota no Conselho (foram 188 votos a favor do impeachment e apenas 45 contra), Casares foi imediatamente afastado e teria de passar por uma assembleia de associados do clube, que aprovariam ou não a destituição do dirigente de maneira definitiva. Agora, com a renúncia, essa assembleia não acontecerá mais e Harry Massis, que conduzia o clube de forma interina, passa a ser efetivamente o presidente do São Paulo até o final do ano.

Veja o comunicado em que Casares anuncia a renúncia à presidência do São Paulo Ao longo de minha trajetória na Presidência do São Paulo, atuei com absoluta seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição. Sempre orientado pelo respeito à sua história, à sua grandeza e à sua torcida. Nos últimos meses, o clube passou a viver um ambiente de intensa instabilidade, marcado por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas que extrapolaram o debate institucional legítimo. O que se iniciou como versões frágeis e boatos foi sendo reiteradamente reproduzido, amplificado e tratado como verdade, mesmo sem a apresentação de provas robustas. Formou-se, assim, um contexto de grave contaminação do debate, no qual ilações passaram a ocupar o lugar dos fatos e suposições foram apresentadas como certezas. Um processo que, aos poucos, transformou versões construídas em verdades aparentes. Não afirmo, neste momento, autoria, métodos ou responsabilidades específicas, até porque tais questões devem ser devidamente apuradas pelos órgãos competentes. Contudo, é impossível ignorar que houve articulações de bastidores, distorções deliberadas e uma trama política ardilosa. Marcada por interesses, traições institucionais e expedientes incompatíveis com a história e os valores do São Paulo Futebol Clube — fatos que o tempo e a história haverão de registrar.

Esse cenário afetou a governança do clube e, de forma absolutamente inaceitável, ultrapassou os limites da esfera institucional, alcançando minha família e vida pessoal. Não renunciei anteriormente porque entendi ser meu dever exercer, até o fim, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Enfrentei esse processo de maneira direta, presencial e com dignidade, mesmo diante de um ambiente já contaminado por narrativas previamente construídas. Na prática, a manifestação realizada na tribuna foi o único espaço efetivo que me foi concedido para apresentar minha defesa, em um rito sumário que, ao meu juízo, restringiu a necessária produção de provas e o pleno esclarecimento dos fatos. A decisão tomada por este Conselho encerra um processo de natureza política. Respeito essa decisão, ainda que dela discorde. E reafirmo, com absoluta convicção, que jamais pratiquei qualquer irregularidade. Minha renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações dirigidas.

Diante da continuidade desse ambiente, da necessidade de preservar minha saúde e, sobretudo, de proteger minha família de ataques e ameaças gravíssimas, bem como para evitar que essa disputa política continue a prejudicar o time de futebol e o ambiente esportivo do clube, apresento minha renúncia ao cargo de Presidente, com efeitos a partir desta data, antecipando, inclusive, o exercício do direito estatutário de aguardar a Assembleia Geral. Faço questão de registrar que deixo um clube esportivamente estruturado, com um time competitivo, que voltou a disputar decisões, chegou a finais e conquistou títulos de grande relevância. Destaco, de forma especial, a conquista da Copa do Brasil de 2023, título inédito e histórico, que simboliza o trabalho sério, responsável e comprometido desenvolvido ao longo da gestão. Esse desempenho é fruto do esforço conjunto de atletas, comissão técnica e profissionais do clube, aos quais manifesto meu respeito e confiança. Tenho absoluta convicção de que seguirão honrando essa camisa e lutando por títulos, com o apoio da torcida e da instituição. Meu afastamento também tem como objetivo permitir que eventuais apurações ocorram de forma ampla, técnica e isenta, sem qualquer alegação de interferência, para que a verdade possa ser plenamente buscada e alcançada.

Reitero, por fim, minha certeza de que o São Paulo é maior do que qualquer cargo, circunstância ou narrativa construída. Ao São Paulo Futebol Clube, amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio, sim, ao ambiente de conspirações, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por esta instituição, que sempre honrarei. Julio Casares