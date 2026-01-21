Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

José Martínez fala pela primeira vez sobre sumiço no Corinthians

José Martínez fala pela primeira vez sobre sumiço no Corinthians

Meio-campista foi afetado pela crise política e diplomática que atinge a Venezuela desde a invasão dos Estados Unidos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante José Martínez se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira (21) sobre sua ausência no Corinthians, que dura quase um mês. O jogador permanece na Venezuela enquanto aguarda a emissão de um novo passaporte e trabalha com a expectativa de retornar ao Brasil até o fim da semana para retomar as atividades no CT.

Por meio de uma publicação em sua rede social, Martínez afirmou que deseja treinar e atuar normalmente pelo Corinthians. Segundo o atleta, a pendência documental impede o retorno imediato. Ele também declarou que mantém comunicação constante com a comissão técnica e com a diretoria alvinegra, às quais informa cada etapa do processo relacionado ao passaporte.

Enquanto isso, o Corinthians acompanha a situação e aguarda a reapresentação do volante para definir eventual aplicação de multa em razão da ausência nos treinamentos. O elenco do Timão tem trabalhado desde o dia 3 de janeiro.

Por conta da viagem, Martínez não participou das três primeiras partidas do Corinthians em 2026, contra Ponte Preta, RB Bragantino e São Paulo. O volante também não atuará no clássico diante do Santos, nesta quinta-feira (22), e não deve integrar a lista de relacionados para o confronto contra o Velo Clube, no domingo (25).

Entenda o “sumiço” de Martínez no Corinthians

O volante não voltou aos trabalhos no início de janeiro e causou incômodo na comissão técnica e na direção do Corinthians. Isso porque o jogador aproveitou as férias para renovar seu passaporte na Venezuela. O documento antigo impediria sua participação em jogos internacionais, como na fase de grupos da Libertadores, competição que o Corinthians disputa nesta temporada.

Entretanto, o processo acabou atrasado por conta da crise política e diplomática que atingiu o país logo nos primeiros dias do ano, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu o país e capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Desde então, o jogador manteve contato apenas com o executivo de futebol, Marcelo Paz, e o gerente do departamento de análise de desempenho, Renan Bloise, de apontou a “Itatiaia”. Segundo o “Meu Timão”, o jogador não respondeu sequer às mensagens do técnico Dorival Júnior.

Vale lembrar que Martínez não foi o único jogador a sofrer com a crise política e diplomática na Venezuela. Jefferson Savarino, do Botafogo, também não conseguiu retornar ao Brasil na data correta graças ao fechamento do espaço aéreo do país. O próprio Corinthians sofreu com situação semelhante no elenco feminino. A volante Day Rodriguez foi mais uma atleta que teve dificuldades de voltar aos trabalhos e precisou pegar três vôos para retornar ao Brasil.

Veja o comunicado de José Martínez

“Escrevo essa nota para me posicionar a respeito das diversas matérias que estão sendo veiculadas no Brasil a meu respeito. Inicio explicando: sou venezuelano e, recentemente, meu país passou por um processo de ruptura inesperada no Governo. Isso, é claro, dificulta o acesso a serviços básicos prestados pelos órgãos da Venezuela, o que vem atrasando a possibilidade de renovação de meu passaporte.

Além de ser um documento de viagem, meu passaporte é o que me dá direito a atuar no Brasil, com meu visto de trabalho, e viajar internacionalmente para defender a camisa do Corinthians.

Sou um empregado do Corinthians, clube que defendo com toda a minha raça e amor, time pelo qual eu subo aos gramados mesmo quando as dores me afastariam dele. Estaria muito mais feliz se tivesse iniciado a temporada junto aos meus companheiros, treinando, defendendo essas cores e ajudando o Timão a conquistar vitórias e títulos. Mas por motivos já explicados, hoje eu não consigo fazer isso.

Deixo claro que a comissão técnica e diretoria do Corinthians têm total ciência de todos os passos que estou tomando, por meio de contatos frequentes e sempre respondidos por mim. Espero que essa situação seja regularizada logo. Sinto falta do ‘Bando de Loucos’ gritando na Neo Química Arena lotada. Em breve estarei de volta a fazer o que mais amo por esse gigante clube. Nos vemos logo!”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar