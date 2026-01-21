Já? Kendry Páez estaria perto de deixar o futebol francês

Equatoriano tem apenas cinco meses de atuações no Strasbourg / Crédito: Jogada 10

Considerado uma das grandes joias do futebol sul-americano nos últimos anos, a situação do meia-atacante equatoriano Kendry Páez no Strasbourg (França) não é nada boa. Pelo menos, de acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano. Nas redes sociais, o profissional da imprensa apontou que, nas próximas duas semanas, a tendência é que o atleta latino de 18 anos deixe o clube da França. Sendo que, no momento, a hipótese mais provável é de que ele retorne ao Chelsea, clube detentor dos direitos econômicos.

“Kendry Páez poderá deixar o Strasbourg nas próximas duas semanas, enquanto decorrem conversações para avaliar a melhor solução”, publicou Fabrizio Romano.