Já? Kendry Páez estaria perto de deixar o futebol francês

Já? Kendry Páez estaria perto de deixar o futebol francêsEquatoriano tem apenas cinco meses de atuações no Strasbourg
Considerado uma das grandes joias do futebol sul-americano nos últimos anos, a situação do meia-atacante equatoriano Kendry Páez no Strasbourg (França) não é nada boa. Pelo menos, de acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano.
Nas redes sociais, o profissional da imprensa apontou que, nas próximas duas semanas, a tendência é que o atleta latino de 18 anos deixe o clube da França. Sendo que, no momento, a hipótese mais provável é de que ele retorne ao Chelsea, clube detentor dos direitos econômicos.
“Kendry Páez poderá deixar o Strasbourg nas próximas duas semanas, enquanto decorrem conversações para avaliar a melhor solução”, publicou Fabrizio Romano.
Duas questões tem pesado negativamente para a direção do Strasbourg analisar a saída de Kendry apenas cinco meses após sua chegada. Afinal, a ideia era que ele permanecesse no time da França até julho deste ano visando ganho de rodagem europeia.
Além de entender que o jogador não apresenta a condição técnica desejada, elementos disciplinares estariam prejudicando sua chance de continuidade na França.
Desde que chegou por empréstimo do Chelsea, o atleta de frequentes convocações para a seleção do Equador fez 21 jogos entre Conference League e Campeonato Francês onde marcou um gol. Sendo que, em apenas sete, começou na condição de titular.